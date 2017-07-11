Ayşe Nur Çelik, Antalya’daki tekvando şampiyonasında 3. Oldu

Tekvando Antrönörü Vahap Genç yaptığı açıklamada, alınan başarıyı 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerine adadıklarını belirtti.

Çalışmalarının karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirten Genç, “Haftanın 5 günü antrenman yapıp, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmamızın önemli bir konu olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Sporun artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu önemli bir gerçek. Ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri daha sağlıklı nesiller için olmaz ise olmazımız. Belediye spor olarak desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çakır’a, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’ya ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Aldığımız dereceyi 15 Temmuz şehitlerine adıyorum” ifadelerini kullandı.