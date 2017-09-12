Aytaç Kara’dan maçın hakemine fotoğraflı tepki

haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya son dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da maçtaki bir pozisyonda orta saha oyuncusu Aytaç Kara’nın ayağına aldığı sert darbeye rağmen hakemin pozisyonu sarı kart olarak yorumlamasına tepki yağıyor.

Karşılaşma sonrası pozisyonu değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Maçta bir pozisyon var ki, hem orta hakemi, hem 4. hakemi affetmeyeceğim. Çok net bir kırmızı karttı ve ikisinin de görmemiş olması beni çok düşündürdü ve üzdü. İyi niyetli bir karar olduğunu söyleyemeyeceğim” derken, pozisyonun kahramanı Aytaç Kara ise isyanını darbe aldığı ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Genç futbolcu maç sonrası rakip futbolcunun kramponunun izinin çıktığı bacağının fotoğrafını, “Söyleyecek bir şey yok” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler, ikinci yarıda yaşanan pozisyonda Pavelka’nın Aytaç Kara’yı sakatlamasına sebebiyet verebilecek hareketine sarı kart göstermişti.