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04 Eylül 2018 14:12

Bahçe yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar yangına neden oldu.

Bahçe yangını evlere sıçramadan kontrol altına alındı

04 Eylül 2018 14:12

Vatandaşlar ise elektrik arızasını ilgili şirkete bildirmelerine rağmen konuya duyarsız kaldıklarını iddia ettiler.


Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi Çıkmak Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre elektrik tellerinden kıvılcım çıktı. Durumu Malatya’daki elektrik arızalarına bakan Fırat Aksa şirketine bildirdi. Ancak köylülerin iddiasına göre 2 gün boyunca ilgili şirketin şikayeti değerlendirmediği ileri sürüldü. Dün gece de yine tellerden kıvılcımların çıkması ve yere düşmesi ile bahçede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı.


Mahalle sakinleri, 2 gün önce elektrik şirketini aradıklarını ve sorunu ilettiklerini ifade ederek aradan geçen zaman zarfında kimsenin sorunu çözmediğini söylediler. Vatandaşların zamanında yangını fark etmesi üzerine alevlerin evlere sıçramadan söndürüldüğünü belirten vatandaşlar, “2 gündür AKSA’ya ulaşamıyoruz. Demek ki illa yangın çıkması lazım ki ilgili şirket elemanları gelsinler” diyerek duruma tepki gösterdiler.




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