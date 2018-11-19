Bahçeşehir Malatya Kolejinde UP eğitimi başlıyor

Üstün Potansiyelliler eğitiminin Bahçeşehir Koleji'nin Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üstün potansiyelli öğrenciler için geliştirdiği bir eğitim modeli olduğunu belirten Dikmen, “Bu yıl Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsünde de Üstün Potansiyelliler (UP) eğitimine başlanacaktır” ifadelerine yer verdi. Bahçeşehir Kolejinde uygulanan UP eğitiminin amaçları ve hedefleri ile ilgili de bilgiler veren Genel Müdür Dikmen, şunları söyledi:

“Programımızın misyonu Bahçeşehir Kolejinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak, geliştirmek, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim yeteneklerine sahip, 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Amaçlarımızdan biri de üstün yetenekli çocukları kendisi gibi düşünen, farklılık gösteren diğer üstün yetenekli çocuklarla, onlara ait bir ortamda buluşturmak. Bir diğer gayemiz, program çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerle hem eğitimcilerde hem ailelerde bir farkındalık oluşturmak. UP eğitiminin diğer kurumların üstün potansiyelli öğrencilere yönelik eğitimlerinden en önemli farkının ise eğitimimiz öğrencilerin sadece özel akademik ihtiyaçlarını karşılamayı değil aynı zamanda sosyal, duygusal, üst düzey düşünebilme, düşünme stratejileri gibi akademik olmayan alanlardaki gelişimini de hedefleyen nadir eğitimlerdendir" dedi.