Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Hükümetimiz devletimiz terör örgütlerini tamamen son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele etmekte kararlıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ”dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Şehit Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı yaptı.

Düzenlenen Danışma toplantısına Orman ve Su İşleri Bakanı, Prof.Dr Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İlçe Belediye Başkanları, Parti yönetimi, Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile İlçe yönetimleri katıldı.

Başkan Kahtalı Selamlama konuşmasını 2 gün önce Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hüsnü Bilgiç’e ve İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e rahmet dileyerek başladı. Kahtalı, “ İnşallah Allah’ın izni ile bu topraklarda yaşayan bütün insanlarla birlikte bugüne kadar bu zalimlerin karşısında nasıl dimdik durdursak bundan sonrada başaracağız. Onların oyunlarını başlarına geçireceğiz” dedi.

İzmir’de hain terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit düşen Fethi Sekin cenaze merasimine katılmak için burada olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, “Bütün terör örgütleri ile mücadele ediyorsak sizin Malatya da yazdığınızın destanın bir neticesidir. Eğer Türkiye de koalisyon olsaydı. Halimiz nice olurdu bu darbe teşebbüsünden dolayı Allaha şükürler olsun milletimiz dimdik ayakta hükümetimiz dimdik ayakta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dimdik ayakta Allah’ın izni ile başbakanımız Binali Yıldırım dimdik ayaktadır. İzmir’de hain terör örgütü PKK’nın saldırısında şehit düşen Baskilli polisimiz memuru Fethi Sekin kardeşimiz. O alçak teröristlerin üzerine sadece beylik tabancası ile giderek onları etkisiz hale getirdi. Kendisi de şehit düştü. Şehadet mertebesine ulaştı. Allah gani gani rahmet etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün bende eski İzmir Milletvekili olarak bir vefa borcu hükümet adına başbakanımız cumhurbaşkanımız adına cenaze merasimine iştirak ettim” diye konuştu.

Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele edeceklerini kaydeden Bakan Eroğlu, “Allah’ın izni ile hükümetimiz devletimiz terör örgütlerini tamamen son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadele etmekte kararlıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onların şeytani hesapları varsa cenabı Allah’ın da bir hesabı var. Onları etkisiz. Hale getireceğiz. Rabbim onları maşa olarak kullanan tarih sahnesinden sili versin. Yarabbi onlara silah veren onlara destek veren onları eğiten onları destek veren bütün devletleri kahrı perişan eyle milletimiz ilelebet var olsun” ifadelerini kullandı.

Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise “Milletimiz dört bir yandan sarmalaya çalışan daha önceki dönemlerde yüzyılın başında kendi tankları ile topları ile gelip koca Osmanlıyı onlarca devletçiğe devletçiklere bölen batı denilen o tek dişi kalmış canavar bugün kendileri gelmese de buraya izdüşümleri olan özellikle zihinsel olarak işgal etmiş oldukları Marksistleri ile DAEŞ’cileri ile FETÖ’cüleri ile her türlü menemi bir arada bulunduran o zalimleri ile saldırıyorlar. Bu ülkeden bu ülkenin yiğit evlatlarını özellikle toprağa düşüren bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Lanetlemek yetmiyor gerçekten Allah kahrı perişan etsin. Biz millet olarak birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bunların hiç birisi bizden tozumuzdan başka bir parça koparmalarının mümkün olamadığını biliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek “Hepiniz çok iyi biliyorsunuz Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Zor bir süreçten geçiyor. Bu geçen süreç hepimiz için bir kurtuluş savaşı sürecidir. Bu kurtuluş savaşı sürecidir. Bu kurtuluş savaşını atalarımız 1929 dan itibaren vermeye başladığı anda nasıl bir ruhla ayağa kalktıysa dili dini ırkı hiç fark etmeksizin Osmanlıda yaşayan bütün unsurlar Kurtuluş Savaşını verdiyse Türkiye Cumhuriyetini kurmak mücadelesi verdiyse bugün aynı ruhla mücadele etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.