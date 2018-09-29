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Bakan Kurum, Battalgazi'de yapılan hizmetleri inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini inceleyerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bilgiler aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini inceleyerek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan bilgiler aldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde Vali Ali Kaban, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilli Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanlık Genel Müdürleri ve beraberindekilerle birlikte Battalgazi Belediyesi'ni ziyaret etti.


Bakan Kurum'u, Belediye önünde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleri karşıladı. Battalgazi Belediyesi Zabıtası'nın tören mangasını selamlayan Bakan Kurum, daha sonra Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini inceleyerek, Belediye Başkanı Gürkan'dan bilgiler aldı.


Bakan Kurum, Battalgazi Belediyesi ziyaretinin ardından Malatya'dan ayrıldı.

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