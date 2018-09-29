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Bakan Kurum: "Konut borcunda güncelleme çalışmaları yapıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konut borcunda güncelleme çalışmaları yapıyoruz, inşallah vatandaşımızı memnun edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Konut borcunda güncelleme çalışmaları yapıyoruz, inşallah vatandaşımızı memnun edeceğiz" dedi.


Bakan Kurum, Malatya'da Beydağ'ı Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Bakan Kurum'a Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal eşlik etti.


Ziyaret sırasında konuşan Bakan Kurum "Biz buradaki konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak maliyet değerini aşağı çekerek sizlere satıyoruz. Bunu da 180 ay vade ile sunuyoruz. Konut borcunda güncelleme çalışmaları yapıyoruz, inşallah vatandaşımızı memnun edeceğiz" diye konuştu.

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