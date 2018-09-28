Bakan Kurum: “Malatya ekonomik anlamda bakıldığında Anadolu'daki can damarıdır”

Malatya'da açılışa katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Malatya ekonomik anlamda bakıldığında Anadolu'daki can damarıdır. Bu manada ithalat ve ihracat noktasında Malatya bu bölgede ender gelişen şehirlerimizden biri” dedi.

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Park ve park içerisindeki caminin açılışını yaptı.

Burada konuşan Bakan Kurum, Malatya'nın önemli bir kent olduğundan söz ederek, “Malatya Anadolu'da birlikte yaşama kültürü içerisinde din, dil, ırk ayrımı yapılmadan nasıl yaşanabileceğini bizlere göstermiş güzide bir şehrimiz. Malatya ekonomik anlamda bakıldığında Anadolu'daki can damarıdır. O manada ithalat ve ihracat noktasında Malatya bu bölgede ender gelişen şehirlerimizden biri” şeklinde konuştu.

Yapımı tamamlanan parkın birçok özelliği itibariyle ilkler taşıdığından söz eden Kurum, “İller Bankasının desteği ile bu park hizmete açıldı ve bu engelsiz parkta sıfır atık sistemi kuruluyor. Bu da Türkiye'de ilk defa Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılıyor. Yine bu 10 dönümlük alan içerisinde çok güzel, medeniyetimize uygun Küba Camii inşası var. Bu da mimari açıdan ve kültürel, doğal malzemelerle inşa edilmiş, mimarımıza da uygun bir proje. Şehrin ihtiyacı olan park ve camii sosyal donatıları içinde barındıran çok güzel bir proje ve özellikle bu emeklerinden ötürü belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeryüzündeki en büyük engel, gönül engelidir, fizik engeli değildir” diyen Kurum, “Biz gönüllerimizi, kalplerimizi, vicdanlarımızı eğer kaybedersek, fiziki engelimiz olmasa ne olur. Burada bana göre anlatmamız gereken AK Parti iktidarı ile birlikte 2001 yılından beri dünyanın milli gelirine oranla en çok yardım eden devletiyiz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Bizler mazlum Filistinlileri, ihtiyacı olan Suriyelilerin her zaman yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de devletimiz, milletimizle birlikte mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Yaklaşık 1 yıl kadar önce Bakanımız Bülent Tüfenkci tarafından temeli atılan ve bir yıl içerisinde bu hale gelen bu güzel alanımız Malatya'nın en güzide yerlerinden biridir. Burayı hem park, hem cami, hem mescit olarak inşa ettik. Bu alandaki ihtiyacı da bir nebze karşılamış olduk. Şu an itibarıyla bölgemizde yapılan en güzel engelsiz park olarak faaliyet göstermektedir. Amacımız özellikle engelli kardeşlerimizin buraya gelebilecek, dinlenebilecek, boş vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri ve engelsiz bir şekilde kullanabilecekleri yaklaşık 10 dönümlük bir alan üzerinde burayı inşa ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan Engelsiz Park Projesi'nin faydalı olacağına inandığını söyleyen Malatya Valisi Ali Kaban, “Kentlileşmenin arttığı dönemlerde yeşil alan, özellikle engellilerle ilgili yani kayırılması gereken kesimlerle ilgili ihtiyaç duyulan alanlar, dini ve kamusal alanlar aynı oranda artmaktadır. İşte bu artan ihtiyaçlara binaen yapılması gerekenler konusunda Malatyamızın gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyeleri olarak yaptıkları çalışmalara baktığımızda ciddi anlamda başarı gösterdiklerini görüyoruz. Bugün bakanımızın teşrifleriyle açılacak olan bu Engelsiz Parkımız, buradaki Küba Camimiz aynı mantıkla yapılmış birçok çalışmanın küçük bir örneğidir. Engellilerle ilgili yapacağımız çalışmalar hakikaten birebir karşılığını görüyor. Biz valilik olarak özellikle Down Sendromlular ve Otistikler üzerinde yaptığımız bir çalışmada gördük ki, bir verdiysek karşılığında 10-100 aldık” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından cami ve engelsiz yaşam parkının açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Kurum ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Açılış programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.