Bakan Kurum, Malatya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

İlk olarak Malatya Valisi Ali Kaban'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra valilik toplantı salonunda Malatya'daki TOKİ yatırım ve çalışmaları konusunda toplantı düzenledi. Basına kapalı düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve ilçe belediye başkanları katıldı.