Bakan Kurum'dan ‘Sıfır Atık' projesine destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından Vali Galip Demirel Ortaokulunda düzenlenen ‘Sıfır Atık' projesi bilgilendirme etkinliğine katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Vali Galip Demirel Ortaokuluna giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Vali Galip Demirel Ortaokulu öğrencileri tarafından atık malzemelerden yapılan malzemelerin bulunduğu atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Murat Kurum, atık malzemelerden yapılan futbol topuyla öğrencilerle penaltı atışı yaptı. Daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Mobil Geri Dönüşüm Aracına öğrencilerle birlikte geri dönüşüm malzemeleri bırakan Bakan Kurum ve diğer protokol üyeleri, Kompozt Alanındaki malzemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilyurt Belediyesinin dört yıldır başarıyla yürüttüğü ‘Çer-Çöp' ve ‘Atık Pil Toplama' projeleri başta olmak üzere çevre sağlığı ve geri dönüşümün önemi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bilgi sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesini' desteklemek, çevre ve doğaya sahip çıkmak amacıyla birçok çevreci projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tonlarca atık toplandı

“Çer-Çöp” projesi çatısı altında başlatılan Geri Dönüşüm Evleri, Atık Pil ve Bitkisel Atık Yağ Toplama faaliyetlerinin ilçe genelinde başarıyla devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bugünkü programımızda bizleri ve öğrencilerimizi yalnız bırakmayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile diğer davetlilere çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye ve doğaya değer veren bir hizmet anlayışına sahibiz. Gelecek nesillere temiz, güzel ve yeşil bir dünya bırakmak adına Türkiye'de ilk kez 2014 yılında başlattığımız ve şu anda 42 farklı noktada hizmet veren ‘Geri Dönüşüm Evi' ile üç adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımız aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 117 bin 600 adet kıyafetin yanı sıra 35 bin adet çift ayakkabı, 36 bin 300 adet kitap, 23 bin 680 adet oyuncak, bin 570 kilo pil, 31 bin 900 kilo bayat ekmek, 7 bin kilo bitkisel atık yağ, 33 bin adet ilaç ve 255 bin kilo ambalaj atığı toplayarak büyük bir rekorun altına imza attık. Geri dönüşüm evlerinden toplanan kıyafetler belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM'e ait atölyelerimizde yıkanıp, ütülendikten sonra paketlenip Hayır Çarşımıza getirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştırmaya devam ediyoruz. İnşaatı yakın zamanda tamamlanacak olan ‘Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma' tesisimiz sayesinde bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesinin önlenmesi ve 281 dekar orman alanının korunması hedeflenirken yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız. Toplumda farkındalık oluşturacak bu projelerimizi özellikle öğrenci kardeşlerimize anlatmak amacıyla anaokulları başta olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki etkinliklerimize devam ediyoruz. Özellikle öğrencilerimizin bu tip hassas konularda bilgi sahibi olması ve bunları gündelik hayatlarında uygulaması önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘Sıfır Atık' projesi kapsamında önemli geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Çınar, “Bin 100 ton atık kağıt toplanarak yaklaşık 19 bin adet ağacın kesilmesini önleyip, 500 ton atık plastik toplanarak yaklaşık 2.900.000 Kwh Enerji tasarrufunun sağlanmasına imkân tanıyan projemiz sayesinde, 200 ton atık metal toplanarak yaklaşık 600 metreküp depolama alanı tasarrufu yapılmıştır. 80 ton atık cam toplanarak yaklaşık yüzde 23 hammadde tasarrufu sağladık. Kullanılmış kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler ile diğer benzeri tesislerde bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım toplayıcılarla yıllık sözleşme yapıyoruz. Temiz ve güzel bir çevre gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hazinedir. Çevre sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerimiz bir anlamda ekonomiye katkı sağladığı gibi ilçemizin daha temiz, güzel ve huzurlu olmasına sağlamaktadır” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, öğrencilerle günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.