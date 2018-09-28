Bakan Kurum'dan TOKİ borçları güncellemesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den alınan konutlara yönelik borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Malatya'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak bizzat şehirlere gidip ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktararak, yatırımlardan ve projelerden söz etti.

Kurum, “Hükümet olarak 2005 yılında Engelliler Kanunu'nu çıkardık. 2010'da da anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili aslında bir zihniyeti değiştirdik. Buna ilişkin şehirlerimizde parklarımız, meydanlarımız, sosyal donatılarımız engelli vatandaşlarımızın kullanmasına yönelik ki Malatya'da engellilerimizle ilgili yeni bir okul inşası da yapıldı, 2 okulumuz tamamlandı. Bunlar da hizmete açılacak. Malatya'da 2003-2018 yılları arasında İlleri Bankası olarak 145 adet iş tamamladık ve bunların yatırım değeri yaklaşık 540 milyon lira. Devam eden işler kapsamında 32 adet işimiz var. ve bu 32 adet iş de yaklaşık 140 milyon TL tutarında. Yurtdışı kredileriyle ki, bu krediler yaklaşık 70 milyon euro civarında ki faiz oranı oldukça düşük. Bu krediyle de yine şehrin altyapısı ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçlar anlamında da Bakanlığımız ve ilgili birimlerimiz çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm noktasında Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız 2 etabını tamamladı, inşallah 3'üncü etapla alakalı da kararları alacağız. Ve sahada hızlı bir şekilde 3'üncü etabın inşasına başlıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, TOKİ'den alınan konutlara yönelik borçların güncellenmesine ilişkin, “Vatandaşımızı yakından ilgilendiren, daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında enflasyonun daha altında bir güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. Şu anda enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması 18-20 bile olsa biz bunların daha altında bir düzenlemeyle vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunacağız. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü vazifeyi milletimiz, vatandaşımız uğrunda, onların ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak her işi inşallah hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız” diye konuştu.