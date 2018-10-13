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Bakan Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.


Ziyarete Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.


Yapılan çalışmalar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, bilgilendirmenin ardından ziyaretin anısına Bakan Pakdemirli'ye kayısı ve kayısı kristali hediye etti.

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