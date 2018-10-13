Bakan Pakdemirli'den Turgut Özal Üniversitesine ziyaret

Bekir Pakdemirli, yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Beraberinde Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve milletvekilleri ile birlikte Turgut Özal Üniversitesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'tan bilgiler aldı.

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vizyonunun büyük ve çok farklı biri olduğunu belirten Pakdemirli, “Rahmetli Adnan Menderes, Turgut Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunların hepsi hem bayramlık gömlekleri hem de idamlık gömlekleri yanında olan insanlar. Darbe akşamı da eşini ailesini yanına alarak uçağa binip bir meçhule doğru uçtular o akşam. Gerçekten dışarıdan çok parlak görünen bu görevler, özellikle ülkemizin istikrarsızlaştırılmak istenildiği bir dönemde ateşten bir gömlektir” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin sayısı artı bir yandan bu sayı ile kalitenin de artırılması lazım. Endekslere önem veriyorum. Yayın yoksa ve derleme toplama işler yapıyorsak bu işin bir şeyi yok” dedi.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler daha sonra Turgut Özal Tabiat Parkında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hayvanat Bahçesini ziyaret etti. Burada bulunan hayvanlara kendi illeri ile meyve veren Bakan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.