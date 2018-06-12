Bakan Soylu Battalgazi Belediyesini ziyaret etti

Malatya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Battalgazi Belediyesini ziyaret etti

Ziyarette Battalgazi Belediyesinin çalışmaları hakkında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bilgi alan Bakan Soylu, hizmet binasını çok beğendiğini söyledi. Malatya programı kapsamında Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bin süre sohbet etti. Bakan Soylu’nun ziyaretine, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken, Vahit Atalan, ile bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Battalgazi Belediyesi’ni ziyareti çıkışında ise, Battalgazi Belediye Hizmet Binası hakkında Başkan Gürkan’dan bilgiler aldı.

Hizmet Binası’nın 14 ay gibi kısa bir sürede yapıldığını öğrenen Bakan Soylu, Battalgazi Belediyesi hizmet binasını çok beğendiğini ve Kaymakamlık Binalarını da Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası gibi yapmak istediklerini ifade etti. Bakan Soylu, Battalgazi Belediyesi hizmet binası önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından ayrıldı.