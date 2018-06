Bakan Tüfenkci: "24 Haziran’dan sonra güneş başka doğacak"

Yeter ki Türk milleti yanımızda olsun. Milletimiz arkamızda olduğu sürece 24 Haziran’dan sonra güneş başka doğacak” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak seçimler kapsamında Başharık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. ’Malatya seninle gurur duyuyor’ sloganları altında mahalle toplantısında konuşan Tüfenkci, 24 Haziran’da Türkiye’nin önemli bir seçim yapacağını kaydetti.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da Türkiye’nin geleceğinin oylanacağını ifade ederek, "Türkiye’yi gelecekte nerede görmek istiyorsunuz, onun kararını vereceğiz. Her şeyi yıkan, geçmişi silen bir ekibe mi görevi teslim edeceğiz yoksa yeniden Türkiye’yi inşa ve imar etmek isteyen bir ekibe mi teslim edeceğiz, bunun kararını milletimiz verecek. Türkiye’yi tanımayan, yapılanları bilmeyenlere mi görevi teslim edeceğiz yoksa büyük usta Recep Tayyip Erdoğan’a mı teslim edeceğiz, onun kararını milletimiz verecek" ifadelerini kullandı.

Bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da Türkiye’yi büyüttüklerine dikkat çeken Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, onların inlerine girerken, kırsal ve şehirde başlarını ezerken, sınırlarımızın hemen yanı başında terör koridoru oluşturmaya çalışanlara inat onlara operasyonlar yaparken bir yandan da Türkiye’yi büyütmeye çalışıyoruz. Afrin’de, Cerablus’ta Fırat Kalkanı’yla o terör örgütlerinin başlarını ezerken, ülkemize operasyon yapanlara karşı Kandil’e de gireceğiz ve onların da başını ezeceğiz."

Bakan Tüfenkci, Türkiye’yi her alanda 3,5 kat büyüttüklerini kaydederek, "Türkiye’yi her alanda 3,5-4 kat büyüten bir lidere mi yoksa hala Türkiye’de neler olup bittiğini bilmeyen insanlara mı görevi vereceğiz, buna hep beraber Malatyalılar karar verecek. Diyorlar ki ’AK Parti Malatya’ya ne yaptı? Bu milletvekilleri, bakan ne yaptı?’ Biz iktidara geldikten sonra her ile neredeyse bir havaalanı yaptık. Her ile bir üniversite yaptık. Her ile müthiş duble yollar, limanlar, köprüler, barajlar yaptık. Şimdi birileri ’Bu barajlar, yollar, limanlar beton yığını’ diyor. Bu yollar, bu limanlar olmasaydı üretim olur muydu, Türkiye’nin ihracatını 5 kat büyütebilir miydik? Malatya’da bizden önce havayolunu kullanan yolcu sayısı 86 bin iken şimdi 880 bin yolcu bu havalimanını kullanıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini kim yaptı, AK Parti yaptı. Malatya’ya Karaciğer Nakil Enstitüsünü kim yaptı, AK Parti yaptı. Eski stadı Millet Bahçesi yapıyoruz. Yeşil Kuşak’ı AK Parti yapıyor" dedi.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inandığını ve güvendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Mazlumların, mağdurların hakkını koruyan, ’Kudüs kırmızı çizgimizdir. Dünya beşten büyüktür’ diyen bir liderimiz var. Dünya üzerimize geldi. Dünya da, Avrupa da üzerimize gelirse gelsin vız gelir tırıs gider. Yeter ki Türk milleti yanımızda olsun. Milletimiz arkamızda olduğu sürece 24 Haziran’dan sonra güneş başka doğacak. Vakit Malatya, Türkiye vakti" diye konuştu.