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02 Haziran 2018 15:06

Bakan Tüfenkci, Akçadağ’da iftara katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Akçadağ’da düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, "Malatya’ya biz 2015 yılında, seçimlere girerken ne söz vermişsek tamamını tuttuk" dedi.

Bakan Tüfenkci, Akçadağ’da iftara katıldı

02 Haziran 2018 15:06


Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Başkanı Hacı Uğur Polat ve Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın da katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçadağ kapalı semt pazarında verilen iftar yemeğine katıldı.


Malatya Büyükşehir Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya ve Akçadağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde ağırladığını ifade ederek, “24 Haziran’da Akçadağ ne yapacağını biliyor. Akçadağ güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir meclise hazır” şeklinde konuştu.


AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise ilk seçim programını Akçadağ’dan başlattıklarını hatırlatarak, Akçadağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine katılarak, sahip çıktıklarını söyledi.


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Akçadağ’ı her zaman kendi öz vatanı olarak gördüğünü ifade etti.


Tüfenkci, her zaman Malatya ve Akçadağlıların hizmetinde olduklarının altını çizerek, "Bakanlığımız süresince en fazla geldiğimiz ilçelerden birisi de Akçadağ. Malatya’ya biz 2015 yılında, seçimlere girerken ne söz vermişsek tamamını tuttuk. İkinci üniversite dedik, onkoloji hastanesi dedik, çevre yolu dedik, yaptık mı? Yaptık. Yıllardır yapılmayan Hekimhan yolunu da biz yaptık." dye konuştu.




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