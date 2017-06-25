Bakan Tüfenkci bayram namazını Malatya’da kıldı

Bakan Tüfenkci, ihracatta ÖTV’siz yakıt miktarının 900 litreye çıkarıldığını ifade ederek "Dolayısıyla Kapıkule’den çıkan bir tırımız Paris’e veya Fransa’ya yakıt almadan, yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Namazgah’da bayram namazı heyecanı yaşandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekci de Gedik Mahallesi’nde bulunan Namazgah’ta bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tüfenkci, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Tüfenkci, "Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin pekiştiği bugünlerde hem Türkiye hem de millet olarak daha güçlü olmamız gerekir" dedi.

Tüfenkci, "Çünkü bu coğrafyada yaşayanların umudu ve bayram sevinci olan Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini koruması gerekir. Bu bölge içerisindeki ihtilafların giderilmesi noktasında Türkiye geçmişten beri aktif rol oynamaktadır. Dolayısıyla Orta Doğu coğrafyasında güçlü, sözü dinlenilebilir bir ülke olabilmemiz için de hem iktisadi anlamda hem de birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir" diye konuştu.

Açıklamasında ihracatta ÖTV’siz yakıt miktarının 900 litreye çıkarıldığını da belirten Tüfenkci, ihracatçılara teşvik konusunda önemli destekler verdiklerini söyledi. Hükümet olarak 2017 yılında ihracatçılara çok güçlü destekler verdiklerini vurgulayan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2016 yılında bir milyar lira olan ihracat teşviklerini 3 milyara çıkarttık. Buna ilaveten özellikle yurt dışına ihraç edilen mallarda, ihraç yükü taşıyan tırlarımızın ve lojistik firmalarının yurt dışı çıkışlarındaki 550 litre muafiyet kapsamını 900 litreye çıkarttık. Bunun tebliğini de Maliye Bakanlığı yayınladı, hayırlı olsun. İthalattaki muafiyet oranlarımız değişmedi ama ihracattaki ÖTV’siz yakıt miktarı 900 litreye çıktı. Dolayısıyla Kapıkule’den çıkan bir tırımız Paris’e veya Fransa’ya yakıt almadan, yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek. Bu, navlun ücretlerinin de düşmesine vesile olacak. Dolayısıyla bizim ihracata dayalı büyümeyi gerçekleştirme noktasındaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak bu muafiyet oranlarını artırdık. Özellikle lojistik firmalarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı olsun."

Bayram namazına Malatya Valisi Mustafa Toğrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’da katıldı.