Bakan Tüfenkci: "Bbiz faiz oranlarını hizmete çevirdik"

2.9 katrilyon TL para faize gidecekti. Allah’a hamdolsun biz faiz oranlarını hizmete çevirdik" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Darende 6. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakan Tüfenkci, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin 16 yıl boyunca önemli hizmetlere imza attığını belirterek Türkiye’nin her alanda üç kat büyüdüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin imrenilen bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Biz, sizlere güvenerek, yüce milletimize güvenerek Allah’a inanarak yola çıktık. Milletin dışında Hakk’ın dışında hiçbir gücü kabul etmedik. Biz milletimize her daim hesap verdik. Bu kongreler vasıtasıyla da hesap veriyoruz. Seçimler vasıtasıyla hesap veriyoruz. Referandumlarla hesap veriyoruz. Millete hesap vermekten asla ve çekinmiyoruz" dedi.

AK Parti iktidarından önceki dönemlere de değinen Bakan Tüfenkci, 2002’den önce bütçenin yüzde 80’inin faize gittiğini ve bu faize giden rakamın da 2,9 katrilyon liralara kadar ulaşabileceğini ifade ederek, "2018 yılı göreceksiniz farklı bir yıl olacak. Hizmet yılı olacak ve yatırım yılı olacak. Bakınız 2002’den önce bütçenin yüzde sekseni faize gidiyordu dediğimizde rakamlarla konuşuyoruz. Yapılanlarla konuşuyoruz. Eğer Türkiye faiz ödemeye devam etseydi. 2.9 katrilyon TL para faize gidecekti. Allah’a hamdolsun biz faiz oranlarını hizmete çevirdik. Tefecilere değil. Yollara dönüştürdük. Hastaneler inşa ettik. Okullar inşa ettik. Biz halkımıza harcadık” şeklinde konuştu.

"Şimdi 2019’da hesap yapmaya çalışıyorlar"

Ülkeyi her yıl yüzde 5’in üzerinde büyütmek istediklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, her sene 1 milyon istihdam yapmak zorunda olduklarına değindi.

Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu ve bir operasyon yapılmak istendiğinin altını çizen Tüfenkci, "Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde biz Türkiye’ye asla ve asla bir operasyon yaptırmayız. Sizler arkamızda olduğunuz sürece, millet arkamızda olduğu sürece kim ne hesap yaparsa yapsın bu millet o hesabı bozacak inşallah. Şimdi 2019’da hesap yapmaya çalışıyorlar, Türkiye’yi ekonomik anlamda kıskaca almaya çalışıyorlar. Sağdan soldan saldırmaya çalışıyorlar. Yalanlarla, iftiralarla insanların kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Amerika’yı, Avrupa’yı arkasına aldılar yetmedi İsrail’i arkasına almaya çalışıyorlar. Ama biz vicdanın, milletin, mazlumların, mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum"

ABD’nin Kudüs karanına da değinen Bakan Tüfenkci, buna dünya sessiz kalsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip önderliğinde Türkiye’nin sessiz kalmadığını vurguladı.

Kudüs’ün Müslümanların, Hristiyanların ve aslında insanlığın ortak paydası olduğunu anlatan Bakan Tüfenci, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız o girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) başkanı olarak Müslümanların vicdanını harekete geçirmeye çalışırken bir yandan da dünyanın vicdanını harekete geçirmeye ve ezilenlerin sesi olmaya çalıştı. Karşısında Amerika’da İsrail de olsa haklı, haklı olduğunu gösterdi. Birileri dolarlarla, Amerika Birleşik Devletleri diğer devletleri satın almaya çalıştı. Ama ben buradan dik duran 128 ülkeyi gerçekten tebrik ediyorum. Bizim hain FETÖ’cüler kendilerini 50 bin dolarlara satarken o devletler Amerika’nın milyon dolarlarını elinin tersiyle ittiler ve gerçekten o duruşu gösterdiler. Bunun için lehte oy veren devletleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kongreye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, AK Parti Malatya İl Başkan Hakan Kahtalı ile diğer siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Süleyman Şimşek yeniden Darende AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçildi.