Bakan Tüfenkci belediye çalışanlarıyla sahurdu buluştu

Sahur programına AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Milletvekili adayı Vahit Atalan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı. Personellerin yemeğini kendi elleriyle dağıtan Bakan Tüfenkci, sahur yemeğinden sonra Çukurdere mahallesindeki kilit - parke taşı döşeme, sıcak asfalt serimi ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden yatırımlar ve hizmetler hakkında Bakan Bülent Tüfenkci ile beraberindeki heyete çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yeşilyurt Belediyesinin 7/24 esasıyla Yeşilyurt’a hizmet ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu hissettiren yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı büyümesini büyük bir ciddiyetle sürdürmekteyiz. Ramazan ayı nedeniyle hizmetlerimizin aksamadan sürmesi için mesai saatlerinde bir takım değişiklikler yaptık, personellerimizin bir kısmı sahurdan itibaren saha çalışmalarına başlayarak sabahın ilk ışıklarına kadar büyük bir aşk ve sevdayla ilçemize hizmet ediyorlar. Sabahtan itibaren de diğer ekiplerimiz görevi devralıyor ve hizmetler aksamadan devam ediyor” şeklinde konuştu.

Malatya’yı el birliği ile büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Yeşilyurt Belediyemizin fedakar personelleriyle sahur yemeğinde bir araya gelmekten onur duyuyorum. Dört yıl boyunca el ele vererek ilçemize hizmet ettiğimiz değerli Belediye Başkanımız ve personellerimizin hizmet bayrağını daha iyi noktaya taşımak adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmeleri bizleri mutlu ediyor. Tüm personellerimizin ve ailelerinin Ramazan aylarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve hayırlı çalışmalar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, Yeşilyurt Belediye ekipleriyle sahur yemeğinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeşilyurt İlçemizdeki değişim ve dönüşüm hizmetlerinin günün her saatinde devam etmesi bizleri mutlu etmektedir. Malatya’da ki yerel yönetimlerimizin üstün hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Belediye Başkanımız ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini takdirle karşıladıklarını sözlerine ekleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, “Yeşilyurt Belediyesi AK Belediyeciliğin yüz akı hizmetlerini halkımıza ulaştırmaya devam ediyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Mesaisine gece devam kıymetli personellerimizle sahur yemeğinde bir araya gelmek bizim adımıza onur ve gurur kaynağıdır. 7/24 esasıyla ilçe sakinlerine kaliteli ve verimli hizmetler ulaştıran personellerimizin bu gayretleri ve çabaları takdire şayandır. Yeşilyurt Belediyemizin ilçemizin çehresini değiştiren yatırımlar ve hizmetleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Başkanımızın şahsında değerli çalışma arkadaşlarını en kalbi duygularımla tebrik ederken, Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.