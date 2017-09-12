Bakan Tüfenkci, Beydağlıların sorunları için devrede

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Beydağı Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ ) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından müşterek yürütülen Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer alan konutların yapımı devam ediyor.

Bakan Tüfenkci, yaklaşık 220 hektarlık alan üzerine kurulu olan ve 4 etaptan oluşan proje ile mahallenin çehresinin değişeceğini ve daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Eski halinde konutların neredeyse tamamının yığma ve kerpiçten oluştuğunu altyapı, ulaşım ve sosyal donatı anlamında sorunlar bulunduğunu kaydeden Bakan Tüfenkci, alanda bulunan 4 bin 723 konutun yüzde 95’lik kısmının ise depreme dayanıksız olduğunu dile getirdi.

1.ve 2. etap yapımının tamamladığını aktaran Bakan Tüfenkci, bu kapsamda 4195 adet konut ile birlikte eğitim ve sağlık tesisi, sosyal tesis ve 2 adet caminin bölge halkının hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

3. ve 4. etaplarda ise hak sahipleriyle görüşme ve anlaşma işlemlerine başlandığını bildiren Bakan Tüfenkci, söz konusu etaplarda 7500 adet konutun yapılacağını belirtti.

“Malatya marka şehir olmayı hak ediyor”

Bakan Tüfenkci bölgeyi aynı zamanda ticari anlamda kalkındırmak amacıyla da 1km’lik ticaret aksında 238 adet dükkanın yapılacağını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Proje kapsamında mahallemiz 5 sosyal ve kültürel tesis, 4 spor tesisi ve sağlık tesisi, 3 ilkokul, 4 ortaokul, 2 lise, 5 camiye daha kavuşacak. Şu ana kadar 318 adet konut için anlaşma yapıldı. 3. ve 4. etapta konutu bulunan ancak 1. ve 2. etapta yapılan yeni konutlardan almak isteyen hak sahiplerine 850 adet konut teslim edildi.Kentsel dönüşüm sayesinde kentlerimiz modern bir görünüme kavuşup marka şehirler haline geliyor. Malatya marka bir şehir olmayı hak ediyor. Hemşehrilerimiz daha konforlu, çağın gereklerine uygun, içerisinde sosyal tesislerin ve yaşam alanlarının da olduğu, daha güvenli ve depreme dayanıklı konutlarda oturmayı hak ediyor."

“TOKİ başkanı ile görüşeceğim”

Kentsel dönüşümle ilgili bazı sıkıntıları olduğunu ifade eden mahalle sakinleri Bakan Tüfenkci’ye sorun ve taleplerini iletti. Kendilerine arsalarının veya evlerinin bulunduğu yerden ev verilmesini talep eden mahalle sakinleri, TOKİ’nin belirlediği daire fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek konut indirimi yapılmasını istediler.

Bakan Tüfenkci, projedeki sorunların aşılabileceği kanaatinde olduğunu vurgulayarak, TOKİ Başkanı Ergün Turan ile görüşeceğini dile getirdi.