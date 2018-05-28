Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Yazıhan ilçesini ziyaret etti. Yazıhan’da Kültür Merkezinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’yi 3 buçuk kat büyüterek, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırdıklarını, yapmış oldukları yollar, barajlar, limanlar ve hastanelerle Türkiye’yi farklı noktalara getirdiklerini belirtti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’da bir yol ayrımına gireceğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı istediği gibi yönlendiremeyenler, istediği gibi Türkiye’yi dizayn edemeyenler, bazı kontaklarla dizayn çabalarına girebiliyorlar. En son Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Michael Roth’un, İYİ Parti’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’i ziyaret etmesi ve akıl vermesi gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki oylara iyi çalışın oraları iyi tutun talimatı vermesi gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da miting yapmasına dahi izin vermeyenlerin Türkiye’de kimlerle iş yapabileceklerini bildiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Onlar da biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan’a yön veremezler. Eğer AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a bir yön verilecekse millet verir, Malatya verir, AK Parti verir” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, Türkiye’yi ateş çemberine almaya ve sınırların yanı başında terör koridoru kurmaya çalışanların bu oyunu bozan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset geliştirmeye, Erdoğan korkusuyla siyaset üretmeye ve böylelikle Türkiye üzerinden oyunlar kurmaya çalıştıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Ama ben inanıyorum ki sizin bir oyunuz bu oyunları bozmuş olacak. Güçlü bir meclisle, erdemle, iradeyle, cesaretle ve Allah’ın izniyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız. Hizmet AK Parti’nin işidir. Biz bu zamana kadar eserlerimizle, yaptıklarımızla övündük. Laf üretmedik, iş ürettik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk ve her bir yanımızda eserlerimizle konuştuk. Yazıhan Köprüsü’nün demiryolu ve karayolu köprüsüyle birlikte şantiyesi başladı. Burayı en kısa zamanda bitireceğiz. Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil dualarına da talibiz. Onun için en ücra köylere kadar teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bizler ulaşmak zorundayız, o sofralarda oturmak ve o dertleri dinlemek zorundayız. Tek millete, tek bayrağa, tek devlete, tek vatana inanan ve vatanına, devletine, bayrağına, en önemlisi de milletine ihanet etmeyen her bir kardeşimizle yol yürürüz, hep birlikte Türkiye’yi büyütürüz.”

Ayrıştırmaya, bölmeye, ötekileştirmeye çalışanlara asla prim vermediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Biz ilkeler üzerinde, millet ve hizmet için siyaset yaparız. Onun için Cumhurbaşkanımızın bize her zaman öğütlediği ve kendisinin de uyguladığı gibi biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmak için yola çıktık ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, imkansızlıkları mümkün hale getirmek, birilerinin hayal bile edemediklerini gerçekleştirmek için çalıştıklarının altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan sonra daha çok koşturacağız, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine ve üzerine çıkaracağız. Bunun için hiçbir dedikoduya mahal vermeden, hiçbir algı operasyonuna inanmadan, hiçbir kirli siyasete bulaşmadan yolumuza bakmamız lazım. Cumhurbaşkanlığına ‘hayır’ diyenler bugün bu sistemin içinde yer alalım diye gayret gösteriyorlar. Madem bu sistemi en iyi uygulayacağınızı iddia ediyorsunuz neden o zaman hayır dediniz. Biz şunun için evet dedik: Biz istedik ki Türkiye hızlansın, Türkiye bürokratik engellerden kurtulsun. Biz her zaman devletle milleti barıştırmayı ve buluşturmayı hedefledik. Bütün çabamız ve gayretimiz bu oldu. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik ve insan hizmeti önceledik”

Bakan Tüfenkci, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tepki toplayan sosyal medya paylaşımına ilişkin de konuştu.

Türkiye’nin gelmiş olduğu noktayı anlayamayanların zihniyetini yansıtması bakımından ibretlik bir tweet olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “Türkiye darbeci zihniyetleri çoktan tarihin çöplüğüne gömdü. 27 Mayıs’ın, o darbenin etkilerini uzun süre Türkiye üzerinden atlatamamışken, millete mal olmuş bir başbakanı asarak bu millete ihanetin en büyüğünü yapan bir zihniyeti övmeleri gerçekten ucuzluk, basitlik ve Türkiye’yi tanımama. Ben inanıyorum ki bu zihniyet Türkiye’de çok gerilerde kaldı ve azınlıkta kaldı" diye konuştu.