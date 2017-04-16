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16 Nisan 2017 21:35

Bakan Tüfenkci: “Demokrasi kazandı Türkiye kazandı istikrar kazandı”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referandum sonuçlarıyla ilgili, “Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı, istikrar kazandı ve bir daha koalisyonlar olmaması noktasında gayretlerimiz kazandı” dedi.

Bakan Tüfenkci: “Demokrasi kazandı Türkiye kazandı istikrar kazandı”

16 Nisan 2017 21:35


Malatyalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yine sahip çıktığını kaydeden Tüfenkci, “Seçim çok güzel bir atmosferde gerçekleşti ve Malatyalı hemşehrilerimiz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de çok ciddi bir destek verdi ve 1 Kasım’a göre oylarını artırdı. Ben bu noktada da oy veren, vermeyen bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum. Türkiye’de belki akbaşı bir seçim yaşadık ama Malatya’da seçimi açık ara kazandık. Bizim karşımızda CHP’sinden Saadet Partisine, HDP’sine ve terör örgütlerine kadar birçok kesim vardı ama buna rağmen Malatya’da ‘hayır’ cephesi yüzde 30’u geçmedi. Bu Malatya teşkilatımızın bir başarısıdır. Malatyalılar bu duruşla güçlü Türkiye idealine destek verdiler” ifadelerini kullandı.



“Taşkınlığa mahal vermeden kutlama yapılmalı”


Tüfenkci, seçim sonuçlarını kutlayacak olan vatandaşlara da seslenerek, “Ben buradan seçim sonuçlarını kutlayacak kardeşlerimin taşkınlığa mahal vermeden ve bu zaferi demokrasi şölenine çevirerek kutlama yapmalarını istiyorum. Ben vatandaşlarımızın AK Parti seçmenine yakışır bir olgunlukta kutlama yapacağına inanıyorum. Çünkü herhangi bir taşkınlık bu demokrasi şölenine gölge düşürebilir” dedi.



“Vatandaş gereğini sandıkta söyledi”


CHP’li vekillerin seçim sonuçlarına itiraz edecek olmaları ilgili de konuşan Tüfenkci, “Yenilen pehlivan güreşe doymazmış, onlar şu veya bu şekilde itiraz edebilirler ama önemli olan sandıktan çıkan netice. Vatandaş gereğini sandıkta söylemiştir. İtirazla sandıkların değişeceğini zannetmiyorum çünkü karmaşık bir seçim değil, dolayısıyla itirazların çok büyük bir önemi yok” şeklinde konuştu.




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