Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 14:54

Bakan Tüfenkci, Doğan Dede’nin vefatının 35. yılı anma törenine katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi’nde gerçekleştirilen ’Hüseyin Doğan Dede’nin Hakk’a Yürüyüşünün 35.

Bakan Tüfenkci, Doğan Dede’nin vefatının 35. yılı anma törenine katıldı

13 Mayıs 2018 14:54

yılı anma töreni’ne katıldı.


Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmasına tüm annelerin gününü kutladı. Tüfenkci, annelerin dualarıyla barışın, huzurun ve kardeşliğin temellerinin atıldığı bir dönemi hep beraber yaşama temennisinde bulundu.


Tüfenkci, Hüseyin Doğan Dede’nin bu topraklarda yetişmesinin, bu topraklarda bulunmasının Malatya için şans olduğunu belirterek, "Onun evlatlarının bu topraklarda yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu topraklarda bulunması Malatyamız için esasında Türkiye için de bir şans. Çünkü onlar babalarından aldıkları dersle hep kardeşlikten yana oldular hep hayır söylediler hep milleti kaynaştıracak, ülkenin ve toprakların bütünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize önderlik yaptılar" dedi.


Malatya’nın, sevginin, barışın, huzurun kenti olmasında bu toprakların yetiştirdiği mürşid-i kamiller ve onların takipçilerinin büyük emeği ve katkısı olduğunu aktaran Tüfenkci, Malatya’nın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi.



“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz”


Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyetinin kurucularının Türkiye’yi oluştururken barışı ve huzuru sağlama adına demokrasiyi ve insan haklarını oluşturma noktasında attığı adımları daha da geliştirerek çağdaş uygarlık ve muasır medeniyetler seviyesine taşıma adına hep beraber çaba sarf edilmesi gerektiğini aktararak, "Esas olan gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki ’insanı yaşat ki devlet yaşatsın’ diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz. Her bulunduğum alanda her bulunduğumuz makamda insanlarımız arasında bir ayrım yapmadan bütünü kucaklayarak hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç