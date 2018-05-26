Emin olun Türkiye bunların üstesinden gelecek ve bunlar Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle başaramayacaklar, Türkiye’yi bölemeyecekler” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 27. Dönem Malatya milletvekili adayları ile Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. 24 Haziran’daki seçimlerin Türkiye’nin bağımsızlığı, istiklal ve istikbali noktasındaki önemine değinen Bakan Tüfenkci, seçimlerin ülke dışında Suriye, Filistin, Kudüs içinde önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin birlik ve beraberliği için “Dünya 5’ten büyüktür” diyebilmek ve şahsiyetli dış politika üretebilmek için önemli bir döneme girdiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Döviz üzerinden Türkiye’yi dize getirme operasyonları 24 Haziran’a yaklaştıkça artıyor. Emin olun Türkiye bunların üstesinden gelecek ve bunlar Allah’ın izni, sizlerin desteğiyle başaramayacaklar, Türkiye’yi bölemeyecekler." diye konuştu.

Dolar ve faizleri ne kadar yükseltmeye çalışsalar da Türkiye’nin güçlü bir lideri ve hükümetinin olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"24 Haziran’a varmadan doların ve dövizin düşmeye başlayacağını hepiniz göreceksiniz. Bizim derdimiz insanımıza iş, aş bulmak, refah düzeyini arttırmak ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak. Nasıl onurlu bir dış politikayı hedefliyorsak insanımıza da daha fazla demokrasi ve refah istiyoruz. Bütün mücadelemiz, gayemiz bu. Biz 24 Haziran’ı önemsiyoruz. Bizim 2019’da planımız normal zamanda seçimi yapabilmekti. Ama ülkenin gelmiş olduğu bu noktada seçim ortaya konduğunda her zaman seçime hazır bir parti olarak varız dedik ve sandıkları sizlerin önüne getirdik."