Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Özhan Sanayi Sitesi’ndeki esnaf ziyareti öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Kentin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladığını belirten Bakan Tüfenkci, olumsuz hava koşullarına rağmen Malatyalı hemşehrilerinin Erdoğan’a olan muhabbet ve sevgilerini gösterdiklerini kaydetti. Tüfenkci, vatandaşların alanları terk etmeyerek ’Beraber ıslandık bu yollarda’ şarkısını gerçeğe çevirdiklerini ifade ederek, “Tüm Türkiye 24 Haziran akşamı da aynı coşkuyla sandıklardan ses verecek” dedi.

Enflasyonun ve faizin kalıcı olarak düşmesi için 24 Haziran’ın çok önemli bir viraj olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, "Döviz kurları üzerinden Türkiye’ye operasyon yapılmasının önüne geçilmesi adına 24 Haziran çok önemli. Biz insanımızın refah düzeyini arttırmak istiyoruz. Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının oyuncağı olmasını istemiyoruz. İhracat, sanayi üretimi ve endeksi artıyor. Makro ekonomik dengeler, mali disiplin ve politikasının sağlamlığı göz önüne alındığında oynanmak istenen oyunlar çok daha rahat görülüyor” şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, bütün oyunların bir oyla bozulacağının altını çizerek şöyle devam etti:

“Bugün Özhan Sanayi Sitesi’ni geziyoruz. Biliyorsunuz üretim paketi içerisinde hayata geçirdiğimiz şehir içerisinde kalan küçük sanayi esnafının şehrin dışına çıkartılarak daha büyük iş yerlerinde ve dükkanlarda üretim yapmalarının önünü açmayı hedeflemiştik. Pilot olarak da 10 il belirlemiştik, bunların içerisinde Malatya da var. Biz burada özellikle yerel anlamda arsa tahsis ettiğimizde esnaflarımızın da bunu çok istediğini ve beklediğini görüyoruz. Bu talebin bir an önce karşılanması için girişimlerimiz var. Sadece yeni dükkanlar yapmadık, taşınma desteği de sunduk. Esnaflarımızın daha çok üretim ve istihdam sağlayabilecekleri bir yapıyı istiyoruz.”

Bakan Tüfenkci, amaçlarının esnafları büyütüp sanayici, sanayicileri büyütüp tüccar, tüccarları büyütüp ihracatçı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler sanayi sitesindeki dükkanları ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti.