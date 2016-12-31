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31 Aralık 2016 14:00

Bakan Tüfenkci Erbakan Vakfı üyeleri ile buluştu

Bakan Tüfenkci Erbakan Vakfı üyeleri ile buluştu

31 Aralık 2016 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Erbakan Vakfı üyeleri ile bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen programda ilk olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini belirterek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez, hem içeride hem dışarıda ciddi bir ihanete maruz kaldık. 15 Temmuz bunlardan birisiydi. Bütün terör örgütlerinin belli bir akıl tarafından yönetildiğini görüyoruz, bu süreçte de inşallah bizlerin birliği beraberliği ile bunları aşacağız. Bizlerin her zaman bu tür oyunlara karşı uyanık olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuşmasına rahmetli Necmettin Erbakan’ı anarak başladı ve Erbakan’ın önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Bakan Tüfenkci, özellikle Gezi Parkı eylemleri ile başlayan ve 15 Temmuz ile devam eden süreçte Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına tahammül edemeyenlerin oyunları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Gezi Parkındaki ağaçların bahane edilerek ülkenin önemli projelerinin engellenmek istendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletin feraseti ile Gezi Parkının etkileri atlatılmış derken 17-25 Aralık yargı darbe girişimi baş gösterdi. Şu veya bunu bahane edilerek düzmece senaryolarla, şantajlarla, kumpaslarla oluşturulmaya çalışılan bir yargı darbesi ile Cumhurbaşkanımızı ve çevresindekilerini yok etmeye çalışan bir zihniyetin nerelere uzandığını biz 15 Temmuz’da açık olarak gördük" diye konuştu.

"Türkiye’de nasıl bir karışıklık çıkartabiliriz diye akıl yürütmeye çalıştılar"
15 Temmuz’da milletin feraseti ve milli iradeye sahip çıkışı ile destansı bir mücadele sergilendiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Bu darbe girişimi başarısız oldu diyen güçler, var güçleri ile Türkiye’de nasıl bir karışıklık çıkartabiliriz diye akıl yürütmeye çalıştılar. PKK’yı devreye soktular, DEAŞ’ı devreye soktular, DHKP-C’yi devreye soktular zaten FETÖ yıllardır bu topraklara sızmıştı. Bunların tamamının birleşmesi ile bu sefer de ekonomik terör saldırısına başladılar. Yurt işi yurt dışı her türlü komplolarla Türkiye ekonomisini döviz üzerinden bir şekilde vurmak istediler. Ama Allah’a hamd olsun gerek Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile milletin döviz bozdurarak bu çağrıya kulak vermeleri belki büyük anlamda tabloyu değiştirmeyebilir ama karınca misali safını belirtme noktasında önemli bir gösterge oldu ve bu oyunu oynamaya çalışanlara fren etkisi yaptı" şeklinde konuştu.
Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olayların herhangi bir ülkede yaşanması durumunda hiçbir ülkenin bu kadar kısa sürede ekonomisini toparlayamayacağını belirten Tüfenkci, mecliste görüşülen yeni Başkanlık sistemine de değindi.
Sitemin şuanda tartışıldığını anımsatan Tüfenkci, "Kimi kesimler iyi kimi kesimler kötü diye ifade etse de esasında bu Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Türkiye birliğini ve beraberliğini güçlü liderlik altında ve güçlü hükümetlerle götürmek zorundadır. Etrafımızdaki bu kadar yangın yerine, içimizde bu kadar hainlerin olması ve birilerinin de bu hainleri kullanma potansiyelinin olması nedeniyle Türkiye’de birlik ve beraberlik potansiyelini sağlayacak güçlü çimentolara ihtiyacı vardır. Bu sistemde en önemlisi bundan sonra koalisyon olmayacak. Ve koalisyon olmadığı içinde meclis görevini asli şekilde yapacak yürütmede kendi asli görevlerini yapacaktır" dedi.



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