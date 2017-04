Bakan Tüfenkci gündemi değerlendirdi

Tüfenkci, referandum sürecinde muhalefetin korku kampanyası yürüttüğünü ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, referanduma kısa bir süre kalan gelişmeleri Malatya’da Er TV’de katıldığı programda değerlendirdi.

Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçtiği ilk gün ile şu anki zaman dilimi arasında vatandaşların arasındaki kafa karışıklığının giderildiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Millet bu sistemin Türkiye’ye neler kazandıracağını çok net bir şekilde biliyor. Öte yandan MHP ortaklığı ile milletin önüne getirdiğimiz bu anayasa değişikliğine ‘hayır’ diyenlerin ellerinde ciddi bir argüman ve öngörüleri olmadığını görüyoruz. Bu sistem Türkiye’ye neler kazandıracak, senin benim geleceğini nasıl etkileyecek, bu konuda hiçbir bilgileri yok. Milletimiz ise Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçtiğimizde Türkiye’nin neler kazanacağını çok iyi biliyor. Ülke istikrarından refah düzeyinin artmasına kadar bir dizi değişikliği insanımız görüyor. Hayır diyenlerin ise ideolojik kaygılar ve korkular üzerinden hayır dediklerini görüyoruz” diye konuştu.

“Muhalefet korku kampanyası yürütüyor”

Referandum sürecinde muhalefetin korku kampanyası yürüttüğünü kaydeden Tüfenkci, “Referandum ne milletvekilliği ne belediye başkanlığı ne de muhtarlık seçimi. Bu seçimde millet kendi geleceğini, ülkenin geleceğini oylayacak. Milletimizin bunu algıladığını da çok net bir şekilde görüyoruz. Biz evet çıksın, geçmişte bizim çektiğimiz sıkıntıları çocuklarımız çekmesin istemiyoruz. Çocuklarımızın demokrasi, hak ve hürriyetler konusunda sıkıntı yaşamasını istemediğimiz için milletimize başvuruyoruz” dedi.

“SP’nin neden ‘hayır’ dediğini anlamakta zorlanıyoruz”

Hayır cephesinin ayrımcı ve kamplaştırıcı bir dil kullandığını net bir şekilde gördüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, CHP Konya milletvekili ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sözlerine sert tepki gösterdi. Tüfenkci, “Konya milletvekilinin kullandığı dil, ardından Deniz Baykal’ın bu çirkin söylemi onaylaması, yine ellerine süpürgeyi alarak insanları ötekileştiren bir dil kullanmalarını doğru bulmuyoruz. Siyaset insanların mutluluğu ve sorunlara çözüm üretmek için yapılır. Biz kardeşlik ve sevgiden yanayız. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini anlatıyoruz ve evet diyenin de hayır diyenin de bu ülkenin vatandaşı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi bir arada yaşama ve uzlaşı kültürü getiriyor. Saha da görüyoruz, insanlar da ötekileştirilmekten memnun değiller. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini ötekileştirmeyi önleme adına gündeme getirdik” diye konuştu.

Saadet Partisinin bu süreçte neden hayır dediğini anlamakta zorlandıklarını dile getiren Tüfenkci, “Rahmetli Erbakan, Başkanlık Sistemini kendi programına yazmış ve sürekli gündeme getirmiş bir lider. Bugün ise Erbakan’ın izinden gittiğini ifade edenler maalesef hayır diyenlerle beraber” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımız, hayatı mücadele ile geçmiş bir insan”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın hayatının mücadele ile geçtiğini dile getiren Tüfenkci, “Her seçimde milletin teveccühünü kazanmış, yine her seçimde ülkeyi karış karış gezerek davasını anlatmış. Sandıkla iş başına gelmiş, ‘tek adamlık’ söyleminin aksine her zaman tek adamlarla mücadele etmek zorunda kalmış. Netice itibariyle her seçim ve referandumda millete giden, millete inanan bir insan nasıl oluyor da ‘tek adam’ olmakla suçlanıyor, anlamakta zorlanıyorum” dedi.

Referandum sürecinde hayırcı cephesinin doğru olmayan söylemlerle halkı yanıltmaya çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, “ Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi gelirse lokanta, kasap, manav kapanacak diyorlar. Sanki artık bu ülkede hukuk işlemeyecek, anayasa olmayacak gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor. Ancak çok şükür ki milletimiz gerçeği görüyor. Vatanını seven, çocuklarının daha müreffeh bir ortamda yaşamasını isteyen herkesin bu sisteme evet diyeceğine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, memleketini düşünen ve devlet adamlığı vasfını öne çıkaran bir siyasetçi olduğunu dile getiren Tüfenkci, anayasa değişikliğinin ortak uzlaşmanın bir ürünü olduğunu ve MHP’ye gönül vermiş kişilerin de referandumda evet diyeceğini söyledi.

“Rejim tartışmaları bizim için 1923’te kapanmıştır”

MHP Lideri Bahçeli’nin bir televizyon kanalında dile getirmesi ile gündeme oturan eyalet tartışmalarına da değinen Bakan Tüfenkci, şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın eyalet sistemi ile ilgili net açıklamalar yaptıklarını söyledi. Yeni Anayasayı milletin önüne Türkiye’deki üniter yapıyı korumak için getirdiklerini belirten Tüfenkci, “Birlik ve beraberliğimizi ebediyen korumak için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçmek istiyoruz. Rejimi değiştirmek gibi bir niyetimizin olmadığını en başta zaten söyledik. Rejim tartışmaları bizim için 1923’te kapanmıştır. Anayasa değişikliği paketine baktığımız zaman da sistem değişikliği dışında hiçbir şey olmadığını görürsünüz” dedi.

Tüfenkci, “15 Temmuz hain darbe girişiminin başarılı olsaydı bu ülke eyalet sistemi ile yönetilirdi. Komşu ülkeler gibi bölünür, paramparça olurdu. İşte bizler 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için, ezanların susmaması ve bayrağımızın ebediyen dalgalanması için MHP ile müzakere ederek Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini milletimizin önüne getirdik” diyerek sözlerini tamamladı.