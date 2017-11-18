Bakan Tüfenkci hafızlık törenine katıldı

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı kız Kur’an kurslarında mezun olan 77 öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi. Törene katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada eğitimini tamamlayan kız öğrencileri kutlayarak hafızlık eğitimini tamamlayan genç kızlar için en büyük örneğin Hz. Ayşe olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir bayan başkan yardımcısının atandığını da belirten Tüfenkci, "Prof. Dr. Huriye Martı kardeşimiz pazartesinden itibaren görevine başlayacak. Bu şunu gösteriyor, özellikle Diyanet içerisinde kadınlarımızın hem konum itibariyle hem de görev itibariyle daha etkin topluma ulaşmaları ve hemhal olmalarını sağlayacak yeni bir sistemin de bir başlangıcı olacak inşallah" dedi.

Hafızlığın önemine de değinen Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz’da baktığımızda sapkın dini inanca sahip insanların ülkemizi ne hale getirdiğini, kardeşi kardeşten nasıl ayırdığını hep beraber yaşayarak gördük. Bugün İslam ülkelerinde Müslümanlar kanla, gözyaşıyla mücadele ediyorsa buna şahit olmakla da esasında hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Sahip olduğumuz ilmi, Allah’ın bize lütuf ettiği bilgiyi, makamları Allah yolunda Müslümanların iyiliği için çalışarak geçirmek mecburiyetindeyiz."

İslam dünyasında savaşların eksik olmadığını belirten Bakan Tüfenkci, "Batı’nın şiddet üreten politikaları dünyadaki dengeleri alt üst etmiştir. İslam korkuyla, anarşiyle anılır hale geldi. Din adına terör yapılıyor, maalesef insanlık katlediliyor. Böyle bir vasatta doğru bir din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yıllardır ülkemizdeki samimi insanlarımızın dini duygularını sömürerek kendi kirli amaçlarını zorla hakim kılmaya çalışan din tüccarlarının 15 Temmuz’da ülkemizi nasıl bir felakete sürüklediğini hepimiz gördük. Doğru ve gerçek dini bilgiye, samimi bir inanca sahip insanlar tankları masum insanların üzerine sürer miydi hiç? Amaçları neydi? Kendi sapkın dini inançlarını hakim kılarak bu ülkeyi birilerine peşkeş çekmekti. Allah’a hamd olsun doğru dini bilgiyle donatılan insanlar ve milletimiz buna dur dedi."

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise konuşmasında 77 kız öğrencinin hafız olmasında emeği geçenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve İl Müftüsü Ümit Çimen hafız olmaya hak kazanan 77 kız öğrenciye başarı belgelerini takdim etti.