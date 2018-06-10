Bakan Tüfenkci: "Mahmur’a da Kandil’e de gireceğiz"

Afrin’de, Cerablus’ta yaptık sıra Kandil’de. Mart ayından beri operasyonlar sürüyor. Birileri bundan rahatsız. Siz çatlasanız da, patlasanız da hem Mahmur’a hem de Kandil’e gireceğiz" dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Beydağı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin her alanda 3,5 kat büyüdüğünü kaydeden Bakan Tüfenkci, "Bu hareket, erdemliler hareketi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulduğunda -Biz Türkiye’yi kalkındıracağız, insanımızın refah düzeyini artıracağız, insanı yaşatacağız ki devlet yaşasın- dedik ve millete hizmeti şiar edindik. Dolayısıyla biz hep eser siyaseti yaptık. Hizmet siyaseti yaptık. Hep Türkiye’yi değiştirmenin hayallerini kurduk. Türkiye’yi dönüştürmenin hayallerini kurduk. İnsanlarımızın refah düzeyini artırarak, 16 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark oluşturduk. Türkiye’yi her alanda 3,5 kat büyüttük. Kimi alanlarda 5 kat, 10 kat, 20 kat büyüttük" şeklinde konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi sert sözlerle eleştiren Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Türkiye’yi her alanda modern bir hale getirdik. Ama birileri kalkmış diyor ki ’bunlar beton yığınları.’ Peki beton yığınlarıysa, bunlar önemsiz şeylerse, senin siyasi tarihinde kaç köprü, duble yol, baraj yaptın? Kaç hastane, üniversite, havaalanı yaptınız, gel burada anlat millet öğrensin. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 26 havaalanı vardı bugün 52 havaalanı var. Biz bugün 81 ile 81 üniversite yaptık. Türkiye’de üniversite sayısı 206’yı geçti. Eğer bu yollar, bu limanlar olmasaydı siz hangi fabrikayı, üretimi yapabilirdiniz, ürettiğinizi pazarlara nasıl ulaştırabilirdiniz? ’Biz cumhurbaşkanı seçilirsek yerli üretim, otomotivi ortadan kaldıracağız’ diyorlar. Hani üretimden, iş, aştan yanaydınız. Türkiye’nin ortaya çıkarttığı yerli, modern teknolojiyle, dünyayla rekabet edebilecek kendi markamızı oluşturduğumuz yerli otomotivi sen nasıl ortadan kaldırabilirsin? Ama sen biliyorsun ki millet sana bu yetkiyi vermez. 16 yıllık tecrübe büyük usta Recep Tayyip Erdoğan’a mı yetkiyi verir bu millet yoksa çırak bile olamayan Muharrem İnce’ye mi verir? Bunun kararını 24 Haziran’da milletimiz verecek. Eğer siz şahsiyetli bir dış politika istiyorsanız, ’dünya beşten büyüktür’ diyorsanız, ’Kudüs bizim kırmızı çizgimiz’ diyorsanız, ’Filistin, Myanmar, Suriye’deki mazlumların, ümmetin meselesi bizim meselemiz’ diyorsanız o zaman Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti diyeceksiniz."

Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını ifade ederek, "Kandil’e operasyon yapıyoruz. PKK’nın, PYD’nin inine giriyoruz. Afrin’de, Cerablus’ta yaptık sıra Kandil’de. Mart ayından beri operasyonlar sürüyor. Birileri bundan rahatsız. Onlar zamanında da FETÖ’nün, PKK’nın, PYD’nin avukatlığını yapmışlardı, sırtlarını terör örgütlerine dayamışlardı. Şimdi algı operasyonu yapıyorlar. ’Davulla zurnayla Kandil’e operasyon mu olur ya da Kandil’i boşlattılar boşuna girmeyin’ diyorlar. Siz çatlasanız da, patlasanız da hem Mahmur’a hem de Kandil’e gireceğiz, Allah’ın izniyle o terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Onun için; 24 Haziran’da güçlü Türkiye için, güçlü bir Malatya için, güçlü bir meclis için, güçlü bir hükümet için destek vermeye hazır mıyız? Vakit Malatya, Türkiye, inananlarla yola devam vakti. Vakit, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapma zamanı. Sorunların ve dertlerin çaresi Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti" diye konuştu.