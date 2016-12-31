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31 Aralık 2016 18:15

Bakan Tüfenkci, Malatya yatırımlarını değerlendirdi

Bakan Tüfenkci, Malatya yatırımlarını değerlendirdi

31 Aralık 2016 18:15

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 3.Organize Sanayi Bölgesi için bugüne kadar 25 milyon TL’ye yakın kamulaştırma bedelinin gönderildiğini söyledi.
Bakan Tüfenkci, 1.OSB Müdürlüğü’nde 23 cazibe merkezi arasında yer alan Malatya’nın sanayi yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, Organize Sanayi Bölgesinde 17 parselin kamulaştırılmasının bitirildiğini belirterek bugüne kadar 24 milyon TL’nin üzerinde kamulaştırma bedelinin gönderildiğini söyledi.
Şuanda 17 parselin yatırımcılarını beklediğini belirten Tüfenkci, “Eğer ciddi yatırımcılarımız müracaat ettiğinde hemen parsel verebilecek durumda olduğumuzu da görmemiz ve müşahede etmemiz bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Yine burada gördük ki altyapıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere, önümüzdeki ay içerisinde altyapının büyük bir bölümü ihale edilecek. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde tamamladığımızda Malatya’da yatırım yapılacak alanları daha da fazla çoğaltmış oluruz. Bununla ilgili her türlü desteği bakanlık olarak biz bizzat yatırımcısına, OSB yönetimine, belediyelerimize ve valiliğimize vereceğiz. Şehir bu noktada zaten hem fikir, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, sanayicilerimiz ve esnaflarımız Malatya’da yatırım iklimi oluşması noktasında herkesin ortak bir konsensüsü var. Bu noktada herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor”şeklinde konuştu.
Kentte yer alan diğer küçük sanayi sitelerinin de canlandırılması adına harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Tüfenkci, “Malatya için önemli olduğunu düşündüğümüz artık şehrin içerisinde kalan küçük organize sanayilerini de harekete geçirmemiz lazım, devletin teşviklerinden ve imkanlarından faydalanarak, şehrin dışına çıkartarak daha fazla büyütmemiz lazım. Çünkü Malatya’da bu kültür var. Küçük sanayilerimizi de büyütmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Onları çıkan teşviklerden haberdar ederek, faydalandırarak, onları da artık sanayici haline getirmemiz veya küçük sanayilerini daha geniş alanlarda faaliyetlerini yürütür hale getirmeliyiz. Bununla ilgili inşallah arkadaşlarımız organize olurlarsa, yer noktasında da şehir bir karar verirse, biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bakanlıklar da bu noktada hazır. Kredilendirilmesi 15 yıl ve uzun vadeli, düşük faizli krediler mevcut ve bunu TOKİ üzerinden yaptırma imkanımız var. Yeter ki bu noktada şehrin harekete geçsin” dedi.
Malatya için önemli olan ve takip ettikleri bir diğer projenin ise hayvancılık organize sanayi bölgesi olduğunu kaydeden Tüfenkci, “Bundan sonra inşallah hızlı bir şekilde hareket edip, ot bedelini yatırarak, yeni bir yönetimle oranın parsel tahsislerine gidip, yatırıma açmak önemlidir. Yine Akçadağ Mermer Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi için prosedürler tamamlanma aşamasında ve o da yakında zamanda kamulaştırma aşamasına gelmiş olacak. Oranın değerlendirilmesi hem Akçadağ hem Malatya için önemli, Malatya’nın ihtisas organize sanayilerinin sayısının artırılması, yatırımın niteliğinin aynı zamanda da çeşitliliğinin artması Malatya sanayisi için ve Malatya’nın gelişimi için önemli parametrelerden birisidir” diye konuştu.



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