Bakan Tüfenkci Malatya’da nikah şahitliği yaptı

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın oğlu Furkan Kahtalı, Feyza Budak ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Yoğun katılımın olduğu düğün törenine Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bir dönem Malatya Valiliği de yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Taha Özhan, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kıydığı nikahta, bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek evliliğin öneminden bahsetti. Yeni çiftle fotoğraf da çektiren Bakan Tüfenkci daha sonra çifte evlilik cüzdanını verdi.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.