AK Parti’nin Türkiye’de 23 süper proje gerçekleştirdiğini ifade eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Bunlar bizim cari açığımızı kapatacak büyük projeler. Hani Başbakanımız diyor ya, ‘terzi usulü pilav projeler, teşvikler’. Onlardan birisini de bu dönemde biz Malatya’ya kazandırdık. Tam bin 480 insan oradan ekmek yiyecek, iş bulacak, aş bulacak güneş panellerini üreten bir fabrikayı, güneş enerjisi üreten fabrikayı Malatya’ya kazandırdık. İkinci organize sanayinin içerisine oradaki fabrikaların ara elemanını karşılayacak gençlerimiz orada iş bulsun diye. İnönü Üniversitesi ile beraber kurduğumuz eski parayla 40 milyara mal olacak bir kampüs kuruyoruz. Üniversitenin bir parçasını da oraya kuruyoruz ki oradaki gençlerimiz iş bulsun diye” şeklinde konuştu.

Kuzeyi güneye bağlayacak yolu Malatya’dan geçireceklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, “Trabzon - Gümüşhane - Erzincan - Kemaliye - Arapgir - Yazıhan’da buradan bir kolu Diyarbakır bir kolu İskenderun limanına gidecek ihalesini de tam 1 katrilyona yaptığımız buradan Başbakanımıza teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Böylelikle Malatya’yı tüm yolların kesiştiği ticaretin geliştiği bir kavşak haline getireceğiz” diye konuştu.