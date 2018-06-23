Türkiye’de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Yıkmak için insan iş başına gelir mi? ’Türkiye’yi inşa edelim’ dediğimizde köşe bucak kaçan bir muhalefet var" dedi.

Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Malatya’da Tecde Mahallesi’nde vatandaşlara hitap etti. Büyük bir coşku ve ’Malatya seninle gurur duyuyor’ sloganlarıyla karşılanan Bakan Tüfenkci, "Tecde ana ocağımız" ifadelerine yer verdi.

Pazar günü önemli bir seçim yapılacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Tarihi bir seçim yapacağız. O kadar önemli bir süreç ki, Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğimiz bir seçim yapacağız. Türkiye’nin yönü hangi tarafa bakacak onun kararını vereceğiz. 24 Haziran’da güçlü bir Türkiye, vizyon sahibi bir liderle yönetilmesini istiyorsanız, ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. Eğer siz Türkiye’yi ’Dünya beşten büyüktür’ diyen bir liderin yönetmesini istiyorsanız ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, terörle mücadelenin 24 Haziran’dan sonra da süreceğini kaydederek, "Birileri daha bu ülkede terörü kınayamıyor. Terör gruplarıyla iş birliği içerisinde olanlarla işbirliği yapmayı marifet sayan partiler var. Eğer siz 24 Haziran’da bir daha terör Türkiye’nin gündemine oturmasın istiyorsanız, ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde teröre karşı, teröriste karşı amansız mücadelesini devam ettiriyor. 24 Haziran’dan sonrada kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, muhalefetin millete yalan söylediğini belirterek, "Birileri yıkmak için sizden oy istiyor, birileri yapmak, yeni bir Türkiye inşa etmek için oy istiyor. Türkiye’de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Yıkmak için insan iş başına gelir mi? ’Türkiye’yi inşa edelim’ dediğimizde köşe bucak kaçan bir muhalefet var. Şimdi 16 Nisan’da bu anayasa değişikliğine ’Hayır’ diyen, ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu ülke yönetilemez’ diyen bir muhalefet, bugün kalkmış ’Ben bununla en iyi hizmeti yaparım’ diyor. Sen ya o gün yalan söylüyor, milleti aldatıyordun ya da bugün yalan söylüyorsun, bu milleti aldatıyorsun" diye konuştu.