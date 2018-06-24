Bakan Tüfenkci “Şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor"

Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile birlikte Yeşilyurt ilçesine bağlı Sadiye Ünsalan Ortaokulundaki 2247 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Türkiye’nin tarihi bir seçim gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kimin uygulayacağı noktasında bugün sandıkta milletin kararını vereceğini belirten Tüfenkci, seçimlerin Malatya’ya Türkiye’ye ve insanlığa hayırlı olmasını temenni etti.

Tüfenkci, seçimlerde dünyanın gözünün Türkiye’de olduğuna dikkat çekerek, "Bu saate kadar sakin bir seçim geçiriyoruz. İnsanlar demokratik iradelerini kullanma noktasında yoğun bir şekilde sandıklara geliyor ve tercihlerini yapıyor. Bugün artık söz ve kararın milletin olduğu saatleri yaşıyoruz. İnşallah sandıklar açılana kadar bu şekilde huzur içerisinde geçer” şeklinde konuştu.

Devletin sandık güvenliğini sağlama, huzuru temin etme noktasında güvelik güçleriyle yoğun bir mesai içerisinde olduğunu anlatan Bülent Tüfenkci, "Yurt dışından gözlemciler de var. Hatta Malatya’da da sandık gezerken yurt dışından gelen gözlemcilere rastladık. Dolayısıyla ’seçimler üzerinde şaibe’ var diyerek yaygara koparanlara inat, gerçekten çok şaibesiz ve doğru bir seçim yapılıyor. İnşallah sonuçta da AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı millet iş başına getirerek, hizmetlere kaldığımız yerden devam ederiz. Bugüne kadar 16 yıllık AK Parti iktidarınca getirilen kazanımların perçinlenerek devamı, erdem, irade ve cesaretle Türkiye’nin şahlanışına hep beraber tanıklık ederiz” diye konuştu.