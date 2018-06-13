Bakan Tüfenkci sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi

Tüfenkci, “Birileri diyor ya, Türkiye’de üretim yok diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye’de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmasına Malatya Battalgazi’de devam etti. Eski Malatya’da bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Tüfenkci, esnafa hayırlı işler dileyip sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, yılın ikinci çeyreğinde ilk sanayi üretimi verilerinin aylık bazda yüzde 0,9 ve önceki yılın ayın dönemine göre yüzde 6,2 arttığını hatırlattı. Bakan Tüfenkci, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen sanayi üretimindeki artışın sanayideki çarkların döndüğünü gösterdiğini kaydetti. Ortaya çıkan artışın geleceğe umutla bakmalarını sağladığını belirten Tüfenkci, "Birileri diyor ya Türkiye’de üretim yok diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye’de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Tüfenkci, istihdam, sanayideki üretim, ihracattaki artışlar ile hizmetler sektöründeki gelişimin dikkat çektiğini söyleyerek, turizm sektöründe de güzel gelişmelerin yaşandığını anlattı. Turizmde beklentilerin üzerinde bir sezon yaşanacağının altını çizen Bakan Tüfenkci, "Kim ne derse desin Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. İnşallah 24 Haziran’da güçlü bir meclisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde güçlü bir hükümeti kurarsak 2023 hedeflerini çok kısa zamanda yakalarız. Birileri diyor ki 2023 hedefleri hayal. Biz AK Parti olarak nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye’nin büyüme ortalamasını yüzde 5,7’den yüzde 6’lara çıkardığımızda inanın bu da hiç hayal değil. Biz güçlü hükümet ve güçlü meclise bu hedeflerimize varabilmek için geçtik. İnşallah da milletimizin onayıyla, desteğiyle biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz” diye konuştu.