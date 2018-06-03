Bakan Tüfenkci seçim çalışmalarını sürdürüyor

Bakan Tüfenkci, milletin mazlumların lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında durarak dünyaya bir ses verdiklerini ifade etti.

Milletin dünyaya ’Dünya beşten büyüktür. Güçlü, bağımsız, güçlü meclis, dünyada mazlumların sesi olabilmek için biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız’ dediğini dile getiren Tüfenkci, "Allah’ın izniyle 24 Haziran’da da yanında olmaya devam edeceksiniz. AK Parti laf değil icraat yapıyor. Söz değil, icraat üretiyor. Laf üstüne laf değil iş üzerine iş, taş üzerine taş koyuyor. Bugüne kadar AK Parti’nin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Biz birileri gibi iftirayla, karalamayla, çamur siyasetiyle siyaset yapmıyoruz. Biz eserlerimizle, insanımızla, ortaya koyduğumuz rakamlarla siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidara gelmeden önce ihracatın 36 milyar iken şu an 161 milyar olduğunu kaydederek, "AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye’de bütün bölünmüş yolların kilometresi 4 bin idi. Bugün en az 10 katı. İktidara geldiğimizden bu yana Türkiye’yi en az 3,5 kat büyüttük, büyütmeye de devam edeceğiz. Biz iktidara geldiğimizden bu yana özellikle çocuklarımızın eğitimi noktası, anne-babaların kitap arama derdine son vererek, her kardeşimizin masalarının üzerine kitapları koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı daha yeni ayıktı ’Biz iktidara gelirsek eğitimi ücretsiz yapacağız’ diyor. Ey Muharrem İnce, AK Parti bunu çoktan yaptı. Sen diyorsun ki ’Biz iktidara gelince gençlere müzeleri bedava yapacağız.’ Ey Muharrem İnce, biz AK Parti olarak çoktan müzeleri gençlere, öğrencilere bedava yaptık. Daha Türkiye’de olup biteni bilmeyen bir çırağa mı ülkeyi teslim edeceksiniz, yoksa büyük ustaya mı teslim edeceksiniz? Ben inanıyorum ki Hanımınçiftliği’ndeki kardeşlerimiz büyük ustaya emaneti teslim edecekler. Büyük ustayı hükumete, bizleri de meclise göndereceksiniz. Çünkü sizler başkomutanı askersiz bırakmazsınız" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin verdiği bütün sözleri yerine getirdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Şimdi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne diyorlar, ’Cumhurbaşkanlığı’nda oyumuz reise ama milletvekilliğinde AK Parti’ye vermeyeceğiz.’ Niye vermeyeceğiz? Diyorlar ki ’Ne yaptılar?’ Yıllarca Malatya çevre yolunu konuştu. Bu dönemde çevre yolunu ihale ettik, çalışmalar başladı. Karaciğer Nakil Enstitüsünü kim yaptı, AK Parti yaptı. Onkoloji Hastanesi’ni kim yapıyor, AK Parti yapıyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni kim yaptı, AK Parti yaptı. Yanına kim 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yaptı, AK Parti yapıyor. Kim Diş Hastanesi’ni hizmete sundu, AK Parti sundu. Fizik tedavi hastanesini AK Parti yapıyor. Doğanşehir’e 100 yataklı hastaneyi, Kale’ye entegre devlet hastanesini, Pütürge’ye devlet hastanesini, Kuluncak’a entegre devlet hastanesini AK Parti yapıyor. Yolları, köprüyü, tünelleri AK Parti yapıyor. Erkenek Tüneli’ni, Adıyaman yolunu, Karahan Tüneli’ni Ankara-Darende yolunu, Hekimhan-Kuluncak arasındaki yolu, Pütürge-Doğanyol arasındaki yolu kim yapıyor AK Parti yapıyor. Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü Tüneli’ni AK Parti yapıyor. Malatya’da iş, aş sağlamak için 2015’te OSB’ye gittiğimizde, OSB’de sanayiciler bize ’Malatya 4.Bölge teşviklerinden faydalanıyor, 5 ve 6.bölge teşviklerinden faydalanırsak, rekabet edebilme imkanını yakalayabiliriz’ dediler. Malatya’yı 6.bölge teşviklerine kim aldı, AK Parti aldı. Malatya’yı cazibe merkezleri içerisine AK Parti aldı. Malatya’ya hızlı treni kim getiriyor, AK Parti getiriyor. 2018’in sonunda ihalesini yapacağız ve Malatya’yı hızlı trenle buluşturacağız. Malatya Havalimanı’nda 2002’de yolcu sayısı 86 bin iken, bugün 886 bin yolcu taşıyoruz. Terminalimiz yetmiyor, yeni bir terminal binasını AK Parti yapıyor. Malatya’da küçük sanayi sıkışmış vaziyette, şehir dışına taşımak istiyoruz, taşıma teşviki verip, kredi desteği veren kim AK Parti. Yaptığımız okulları, derslikleri, OSB’de 35 milyon TL’ye ihale ettik kampüs binası yaptığımızı saymıyorum. AK Parti’nin gücüyle bunlar oluyor. Modern fabrikaları Türkiye’de kuruyoruz. Modern fabrikalardan birisini de Malatya’da kuruyoruz. Ne diyoruz, yaparsa AK Parti yapar. 2015 seçimlerinde Malatya için ne vaat ettiysek, Allah’a hamdolsun hepsini yerine getirdik. Malatya’ya ikinci bir üniversite kazandıracağız dedik mi, kazandırdık mı, kazandırdık. Adını da rahmetli cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın adını koyduk. Biz bir söz verirsek, gerçekleştiririz. AK Parti, dün başka bugün başka söylemez. Dün ne söylediysek, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz, yeter ki milletimiz bize destek versin, istikamet çizsin. Türkiye’de oynanan oyunları bir oyumuzla bozmaya var mıyız? O zaman durmak yok yola devam" diye konuştu.