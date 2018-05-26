Onun için finansal araçlarla Türkiye’ye operasyon yapmaya kalkıyorlar" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 27. Dönem Malatya milletvekili adaylarıyla birlikte Malatya’nın Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, Türkiye’ye 15 Temmuz’u yaşatanların daha sonra kredi derecelendirme kuruluşlarıyla birlikte finansal operasyon çekmeye çalıştıklarını belirtti.

24 Haziran’daki seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte döviz ve faizler üzerindeki operasyonların artarak devam ettiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, "Onlar biliyorlar ki AK Parti olduğu sürece sınırlarımızın hemen yanı başında bir operasyon yapamayacaklar. Binlerce kilometre ötelerden gelip bu bölgeleri dizayn etmeye çalışamayacaklar. Onlar biliyorlar ki güçlü bir Türkiye’nin başında güçlü Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu operasyonları yapamayacaklar. Onun için finansal araçlarla Türkiye’ye operasyon yapmaya kalkıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Ayar çekmeye çalışanların ağzının payını vereceğiz"

Bakan Tüfenkci, Türkiye’deki vatandaşların bir oyu ile oynanan oyunları ve operasyonları durduracaklarını kaydederek, milletin güçlü ülke için her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü Türkiye’nin başına başkomutan olarak getireceklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Başkomutanı oraya askersiz göndermeyeceğiz Allah’ın izniyle. Askerleriyle beraber oraya göndereceğiz. Güçlü meclisi, hükümeti oluşturacağız. Ondan sonra da kim ayar çekmeye çalışırsa çalışsın ağzının payını vereceğiz inşallah. Birileri terörle Türkiye’yi dize getirmeye çalıştılar. Ama Allah’a hamd olsun 15 Temmuz’dan sonra, millet arkamızda dimdik durduktan sonra, Cumhurbaşkanımız ne dedi? Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz dedi. Allah’a hamd olsun inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Terör örgütü kırıntılarının fitne ateşini yakmaya çalıştıklarının altını çizen Bakan Tüfenkci, vatandaşların oynanan oyunların farkında olduğunu dile getirdi.