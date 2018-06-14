Bakan Tüfenkci şehitliği ziyaret etti

Şehitlik ziyaretinde bulunan Bakan Bülent Tüfenkci, bütün şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve gazilere uzun ömürler diledi. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan terör saldırısında bir askerin şehit düştüğünü, 4 askerin de yaralandığını hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Hainler durmuyor” dedi, Terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Bizlerin de onların üzerine gitme noktasındaki kararlılığımız, irademiz ve cesaretimiz durmuyor. Dolayısıyla onları bu ülke topraklarından köklerini kazıyana kadar ve yurdumuzun 781 bin metrekaresini emin hale getirene kadar mücadelemiz devam edecek, hem yurt içinde hem de yurt dışında. Burada yatan şehitlerimizin yakınlarının gözü arkada kalmadı Allah’a hamd olsun. Mücadele devam ediyor" şeklinde konuştu.

Üzerinde bulundukları toprağı vatan yapan şeyin şehitlerin kanı ve canı olduğunun altını çizen Tüfenkci, şehitler tarafından kendilerine emanet edilen vatana en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, "Milletin direnci, cesaretiyle beraber umuyoruz ki Türkiye üzerinden operasyon yapmak isteyenler bir kez daha düşünmeleri gerekir. Milletimiz bu vatan için canlarını vermeye hazır” diye konuştu.