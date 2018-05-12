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12 Mayıs 2018 13:54

Bakan Tüfenkci: "Sosyal devlet nedir, milletimiz hissetmeye başladı"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, milletin sosyal devletir ne olduğunu hissetmeye başladığını söyledi.

Bakan Tüfenkci:

12 Mayıs 2018 13:54


Bakan Tüfenkci, Battalgazi İlçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.


Açılış töreninde konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi. AK Parti’nin iktidara geldiğinde toplanan her 100 liranın 86’sının faizlere gittiğini geri kalanının da maaşlara, yatırımlara gittiğini söyleten Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9’nun faize gittiğini dile getirdi.


Bakan Tüfenkci, AK Parti hükümetleri ile beraber sosyal devlet anlayışını ivme kazanarak yükseldiğini söyleyerek, "Sosyal devlet nedir, milletimiz hissetmeye başladı. Hastamıza, yaşlımıza sahip çıktık" ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine "Oylardan önce gönüllere, dualara talip olun" dediğini belirten Tüfenkci, her bir vatandaşın duasını almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.


Türkiye’de 336 bin özel eğitim gören vatandaşın olduğunu bildiren Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:


"Yaşlılarımıza verdiğimiz ücreti biz 2 katına çıkardık. Helal hoş olsun. Bütçe imkan verse 3 katına çıkaralım. Çünkü biz bu milleti necip millet olarak kabul ediyoruz ve her bir kardeşimizi de birinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada ne imkanlar varsa Avrupa’da ne imkanlar varsa bu milletin ayağına getirelim. Çabamız, emeğimiz bu. Sizler eğer 24 Haziran’da destek verirseniz inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Birliğini, bütünlüğünü sağlamış, operasyon çekilen ülke konumundan çıkmış geleceğe emin adımlarla bakan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa da sizlerin de oylarınızla birer tuğlanız olsun istiyoruz."


Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer ve davetliler tarafından merkezin açılışı gerçekleştirildi.




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