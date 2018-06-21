Bakan Tüfenkci: "Terörün kökünü kazıyacağız"

Biz o teröristleri bulup, şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız, onlardan hesap soracağız. Onların kökü kazınana kadar, mücadelemiz sürecek” dedi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan ile birlikte, Orduzu Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran önemli bir seçim. 24 Haziran tarihi bir seçim. 24 Haziran geleceğimizi oylayacağımız bir seçim. 24 Haziran Türkiye’nin istikametini belirleyecek bir seçim. 24 Haziran Türkiye’nin istiklali ve istikbalini belirleyecek bir seçim. Yerli ve milli bir duruşa mı oy vereceksiniz, oyun kuran, oyun belirleyen bir seçim mi olacak yoksa edilgen, oyun kurulan bir Türkiye mi olacak buna 24 Haziran’da milletimiz karar verecek. Türkiye bölgesinde lider mi, güçlü mü, sözü dinlenen bir ülke olsun yoksa oyun oynanan, operasyon çekilen bir Türkiye mi olsun 24 Haziran’da buna karar vereceksiniz" şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, AK Parti olarak Türkiye’yi büyütmek istediklerini ifade ederek, "AK Parti olarak gençlere iş, aş bulmak istiyoruz. Her yıl bir milyonun üzerinde gencimize AK Parti hükümetleri olarak iş ve aş bulduk. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bunu her yıl 1,5 milyona çıkaralım, gençlerimize iş ve aş bulalım. Esasında Türkiye’yi büyütmek için vizyon gerekir. Bu vizyon kimde var, Recep Tayyip Erdoğan’da var. Eğer siz Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin vizyon sahibi bir lider tarafından yönetilmesini istiyorsanız, 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti diyeceksiniz. Eğer siz Türkiye’nin büyümeyle beraber terörle mücadelesinde etkin olmasını, terörün kökünün kazınmasını istiyorsanız, 24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti diyeceksiniz" dedi.

Terörle mücadele ederken, Malatya’nın şehit verdiğini kaydeden Tüfenkci, "Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Malatya’nın gönlü rahat olsun. Biz o teröristleri bulup, şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız, onlardan hesap soracağız. Onların kökü kazınana kadar, mücadelemiz sürecek. Teröre göz kırpanlar, terörle işbirliği yapmaktan utanmayanlar, sıkılmayanlar, terörün her türlüsünü kınayamayanlar utansın. Onlar gelsin bu şehitlerimizin hesabını versin. Bizler biliyoruz ki bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider varsa, bu ülkede AK Parti gibi bir hükümet varsa bu ülkenin çimentosudur, birliğidir, beraberliğidir, teminatıdır. Bu ülkenin kardeşliğinin teminatıdır. Biz kardeşliği öne çıkarttık. Biz demokrasiyi öne çıkarttık. Biz hukuku öne çıkarttık. Biz istiyoruz ki 24 Haziran’dan sonra daha fazla demokrasi, hukuk, özgürlük olsun. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz istiyoruz artık bu ülkenin başı terörle belada olmasın. Onun için hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Orduzu’nun vereceğiyle oylarla bütün oyunları bozacağını ifade ederek, "Orduzu’nun oyu, sadece yerel güçlerin değil, FETÖ’nün, PKK’nın, DHKP-C’nin, DEAŞ’ın değil Amerika’nın, İsrail’in oyununu da bozacağız. Pazar günü hepimiz sahada nöbetçi olacağız. Sandıklarımıza azami derecede sahip çıkacağız. Hastamız, yaşlımız, uzakta olan varsa mutlaka getirip iradelerini ortaya koyup, oylarını kullanacaklar. Sayım bitip, tutanaklar tutulana kadar nöbetçi olacağız. Orduzu’dan Malatya’yı, Malatya’dan Türkiye’yi görüyorum. 24 Haziran’da ikinci bir bayramı yaşayacağız" diye konuştu.