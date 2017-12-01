Malatya’da gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, ABD’de başlayan Rıza Sarraf davası ile ilgili de konuştu. Rıza Sarraf davasının hukukilikten uzak bir kumpas davası olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, “Rıza Sarraf’ın yapmış olduğu veya ifade etmiş olduğu şeylerin eğer suç unsuru taşıyorsa kendi şahsi olarak cezasını çekebilir, hiçbir sıkıntı yok. Türkiye’nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemler, bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemler. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye’yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarmalar yapmak doğru değildir” dedi.

“Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uygun işlemler”

Türkiye’nin yapmış olduğu bütün işlemlerin tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapıldığının altını çizen Tüfenkci, “Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlara uygun işlemler. Eğer Rıza Sarraf yanlış yapmışsa, Amerika Rıza Sarraf’ın yanlış yapmış olduğunu söylüyorsa kendisi orada gerekli cezai yargılama yapsın. Ama bunun faturasını Türkiye’ye kesmek veya Türkiye’ye bunu yansıtmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Milletimizi zaten itibar etmiyor”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerle de ilgili Tüfenkci, “Yalanlarla, dolanlarla siyaset yapılmaz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk günden verdiği cevabı hatırlattı. Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri kamuoyuna vermesini isteyen Tüfenkci, “Türkiye’de kime vermek istiyorsa getirsin o belgeyi göstersin, eğer doğru olduğuna inanıyorsa, samimi olduğuna inanıyorsa. Birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi’ne de yakışmıyor, ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış ülkelerin kumpasların alışmıştık ama bunun işten de bu değirmene su taşıyanları da görünce çok üzülüyoruz. Baktığımız zaman milletimiz zaten itibar etmiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun önceden de benzeri iddiaları gündeme getirdiğini ancak hiçbirini kanıtlayamadığını ifade eden Tüfenkci, “Bu sadece bugünkü olay değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişine de baktığımızda ortaya attığı iddiaların nasıl yalan olduğu ortaya çıktı. Ama yüzünün kızarmadığını görüyoruz. 2 gün veya 3 gün oldu ortaya koyabildikleri bir belge yok, Cumhuriyet savcıları harekete geçti. Samimilerse götürsünler versinler” şeklinde konuştu.

“Dolardaki artış suni bir artış”

Ekonomik verilere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, dövizdeki artışa da değinerek, “İş başında bir hükümet var, olaylara hakim olan bir hükümet var, siyasi iradeyi ortaya koyabilecek bir hükümet var. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan bir hükümet var. Aldığımız tedbirler var, Merkez Bankası’nın müdahalesi var, yerinde müdahaleleri var ve daha önce de bizim ifade etmiştik dolardaki bu artış suni bir artış. Evet yurt dışında da dolar belli oranlarda arttı ama baktığımız zaman Türkiye’deki döviz fiyatlarında aşırı bir yükselme olduğunu ifade ettik ve bunun geçici olduğunu ifade ettiğimizde bir takım muhalefet bunun gerçekçi olmadığını ifade etmişti. Son iki günde de özellikle Türk Lirası dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimlerinden birisi oldu. Yıl sonuna kadar bu seyrin yönünün aşağı doğru olacağına inanıyoruz. İnşallah 2018 yılında hem büyüme rakamlarının tutturacağız, hem enflasyon aşağı çekilecek” diye konuştu.

“Bu provokasyonlar Malatya’da tutmaz”

Malatya’da Alevi bazı ailelerin evlerinin işaretlenmesi olayına da değinen Bakan Tüfenkci, olayın soruşturulduğunu ifade ederek, “Malatya sevginin, hoşgörünün, barışın şehri. Dolayısıyla bu provokasyonlar Malatya’da tutmaz. Birileri özellikle ekonomik anlamda Türkiye’yi yıpratmaya çalışırken birileri de 2019’a giderken Türkiye’nin fay hatlarını kaşımaya yönelik bir takım provokasyonlara girebiliyorlar. Netice itibariyle baktığımız zaman Malatya yaşayan herkes bizim kardeşimiz. Her platformda ifade ediyoruz, bunu Malatya’nın kalbine, Malatya’nın bütün insanlarına yapılmış bir işlem diye ifade ediyoruz. Bu işin arkasındaki güçler kimler, bu işi yapanlar kimlerdir, kim arkasında, bunların da araştırılması önemli. Bir daha böyle provokasyonların Malatya’da gerçekleşmemesini arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi