Bakan Tüfenkci: "Zıt çevreler siyasette bize karşı birleşti"

Düne kadar birbiriyle çok zıt çevreler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti korkusu üzerinden bize karşı birleşti” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Darendeliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katılan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da yapılacak seçimin önemine değindi. Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’da kararı milletin vereceğini ifade ederek, "24 Haziran’a giderken oluşturulmaya çalışılan algıyı görüyorsunuz. Düne kadar birbiriyle çok zıt çevrelerin nasıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti korkusu üzerinden nasıl siyasette birleştiklerini, nasıl benzemezlerin bir araya gelerek oluşturulmaya çalıştıkları algıları, atılan iftiraları ve oluşturulmaya çalışılan soru işaretlerinin büyüklüğünden bu seçimin ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Bu seçimde sizlerin esasında büyük resme bakmamanız için istikbalin, istiklalin, ülkenin bekasının söz konusu olduğu dönemeçlerde nasıl basit şeylere, isimler üzerine indirgendiğini bizlerden daha iyi görebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci daha sonra MÜSİAD Malatya Şubesi’nde iş adamlarıyla bir araya gelerek, bir söyleşi gerçekleştirdi. Bakan Tüfenkci konuşmasında, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesin diyen, eski sistemi savunanlar mı bu işi yapacaklar, yoksa cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesini kabul edenler mi bu sistemi uygulayacaklar, esasında bunun kararını sizler ve milletimiz verecek. O gün ’Hayır, bu sistemle Türkiye yönetilmez’ diyenler bugün ’En iyi biz yönetiriz’ diyorlar. Halka bu anlamıyla projelerini sunuyorlar. Bazıları da ’Yıkmak için bize iki yıl yeter’ diyor. ’Biz iş başına geldiğimizde bütün yerli otomotiv projesi, Kanal İstanbul Projesi de dahil, yakalayabilseler 3. Havalimanı’na da hayır diyeceklerdi. Gezi olaylarını hatırlayın, onların isteklerinden birisi de ’3. Havalimanı yapılmasın, Marmaray yapılmasın, Avrasya Tüneli yapılmasın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun devamındaki otoyolun yapılmamasıydı.’ Allah’a hamdolsun AK Parti hükümetleri olarak çok hızlı bir şekilde projeleri bitirdik. ’Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. Yerli otomobili hayata geçirmeyeceğiz, gereksiz bir şey’ diyorlar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, Malatya’dan Elazığ’a başlayan ilk raybüs seferi kapsamında Malatya Garı’nda düzenlenen programa da katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, "Biz, Malatya ile Elazığ’ı birlikte düşünüyoruz, birlikte büyütüyoruz ve birlikte geliştiriyoruz. İki ilimizi birbirine çok daha yakınlaştırmanın hesaplarını yapıyoruz. Onun için Malatya Elazığ Ekspresi bu anlamıyla atılmış adımlardan birisi" ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’yi büyütmeye devam edeceklerini belirterek, "Birileri açılan köprüleri, tünelleri, açılan limanları beton yığını olarak görebilir, yolları, köprüleri beton yığını olarak görebilir ama bilin ki ekonominin temeli bu altyapılara bağlı. Eğer siz Türkiye’yi büyütecekseniz sağlıklı yollarınız olması lazım. Allah’a hamd olsun bunu gerçekleştirdik ve Türkiye olarak bunu gerçekleştirdik. İhracatınızı artırmak istiyorsanız limanları artırmanız lazım ve Allah’a hamd olsun biz bunu gerçekleştirdik. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhur hükümetinin başına getirir, meclisi de güçlü tutarsanız, Allah’a hamd olsun biz erdemle iradeyle ve cesaretle Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye’yi büyüteceğiz hem Malatya’yı büyüteceğiz hem de Elazığ’ı büyüteceğiz" diye konuştu.