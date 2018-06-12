Bakan Tüfenkci’den Akşener’e ’kayısı ağacı’ cevabı

Bakan Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy Mahallesi’ndeki iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda Malatya’da tarım ticaretinin gelişmesi için çok önemli adamlar attıklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in kayısıyla ilgili iddialarına değinen Bakan Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığına aday olup ülkesinde yapılanları bilmeyenler cumhurbaşkanlığına aday. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya’ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler ile millete akıl vermeye kalkıyor." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, şehirde 2 milyon kayısı ağacının kesildiğini öne süren Akşener’in daha Malatya’da kaç ağacın olduğunu bilmediğinin altını çizdi. Fikir sahibi olmadan ağzı olan herkesin konuştuğu bir zamanı yaşadıklarını kaydeden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hastalık ve susuzluktan dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı. Susuzluk problemi var ve bizim Malatya’da bununla ilgili çözümlerimiz var. Yine Meral Akşener’in kayısı için önerdiğini biz hayata geçirdik ondan da haberi yok. AK Parti hükümetleri olarak lisanslı depolara ciddi destekler verdik. Kayısıyı da lisanslı depo kapsamına aldık. Tarım ticaretinin gelişmesi için lisanslı depoların önemini çok önceden gördük, Türkiye’de yaygınlaştırılması için de teşvikler verdik."

“Lisans alan firma sayısı 140’lara ulaştı"

Türkiye’nin neresinde lisanslı depo yapılırsa yapılsın oranın 5. Bölge Teşvikleri’nden yaralanacağını söyleyen Bakan Tüfenkci, çiftçilerin ve birliklerin lisanslı depolara koydukları ürünlerin parasının da hükümet tarafından karşıladığını belirtti.

Tüfenkci, kayısı ve diğer tarım ürünlerin sınıflandırılması noktasında da destek verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Nakliye desteği veriyoruz, tarladan depoya kadar ton başına 25 lira veriyoruz. Bu ürünü teminat gösterip bankadan kredi çektiğinizde faizin tamamını karşılıyoruz. Lisanslı depoların gelişmesi noktasında çok ciddi anlamda teşvik verdik. Bugün lisans alan firma sayısı 140’lara ulaştı. Ton olarak da gerçekten hububatta 980 bin tona ulaştı, fındık, kayısı, zeytin gibi ürünleri de lisanslı depo kapsamına aldık. Bu anlamda da Malatya’ya kayısı lisanslı deposunu kazandırdık."

Lisanslı deponun tamamlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne de kayısı alımı yaptıracaklarını bildiren Tüfenkci, "Böylelikle ortada bir taban fiyat olacak ve tüccarın insafına Malatyalı çiftçilerimizi de bırakmamış olacağız." ifadelerini kullandı.