Bakan Tüfenkci’den Avusturya’nın cami kapatma kararına sert tepki

Camiler siyasal İslamın merkezi değil ibadetlerin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla camileri bir terör merkezi gibi göstermek ve İslamın siyasalı, siyasal dışısı gibi anlamsız, gayri İslami, kötü niyetli bir yaklaşım sergilemeleri Avusturya’nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya’da yeni sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Tüfenkci esnaf ziyaretinin ardından Moody’s ve Fitch’in bankaları izleme ve Avusturya’nın cami kapatma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerine doğru gidilirken, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşları aracılığıyla Türkiye’ye ekonomi üzerinden bir operasyon yapıldığını ifade eden Tüfenkci, “Moody’s ve Fitch’in bankaları izleme açıklamaları bu operasyonun devamı niteliğinde. 19 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması, gerekçeleri de gerçekten çok komik. Birtakım yapısal bozukluklar ve finans yükü diyorlar ama baktığımız zaman Türk bankacılık sisteminin hem finans yapısı hem de yönetim yapısı çok sağlam. Bankacılık sektörü sağlıklı ve sağlam bir şekilde yoluna devam etmesine rağmen, geri ödenmeyen kredilere baktığımız zaman Avrupa bankalarından daha düşük düzeyde olmasına rağmen bu tür algılar oluşturmak bu kredi derecelendirme kuruluşlarının neye hizmet ettiğini gösteriyor. Biz bu operasyonlara hazırlıklıyız. Türkiye bunun üstesinden gelecek. Milletimiz 24 Haziran’da bunun cevabını en iyi şekilde verecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55’in üzerinde bir oy oranıyla ve cumhurbaşkanı seçildiğinde, güçlü meclis oluşturulduğunda bu kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı milletten gerekli tokadı ve cevabı almış olacaklar” şeklinde konuştu.

Avusturya’nın cami kapatma kararını da sert bir dille eleştiren Bakan Tüfenkci, “Avusturya’nın siyasal İslamla mücadele gerekçesiyle 7 camiyi kapatma kararı da başlı başına bir skandal. Camiler siyasal İslamın merkezi değil ibadetlerin yapıldığı bir yer. Dolayısıyla camileri bir terör merkezi gibi göstermek ve İslamın siyasalı, siyasal dışısı gibi anlamsız, gayri İslami, kötü niyetli bir yaklaşım sergilemeleri Avusturya’nın ne kadar İslam düşmanı olduğunu açıkça gösteriyor. Mezhepçi ve dini bir ayrım gözeten bir yaklaşım, kabul edilmesi mümkün değil. Camiler Müslümanlar için ibadethanedir ve kutsal mekanlardır. Biz nasıl ki havraları, şapelleri veya başka mabetleri kutsal mekan bilip, gerekli itinayı gösterip, oraları siyasal Hristiyanlığın merkezleridir diye algılamıyorsak Avusturya ve buna benzer toplumların da bu tür algılarla Müslümanları ve İslamı töhmet altında bırakması kabul edilemez. Yaptıklarından utanacakları bu kararı şiddetle kınıyorum” diye konuştu.