Bakan Tüfenkci’den Battalgazi Pütürge’ye müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Battalgazi ve Yeşilyurt muhtarları ile dün akşam iftar programında bir araya geldi. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Muhtarlarla ’bayram hediyesi’ niteliğinde müjdeler paylaştı. Bakan Tüfenkci Pütürge Devlet Hastanesini, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası haline getirdik. Böylece artık Pütürgemizin doktorsuz kalmayacağını belirtti.

"Bütün tahminleri alt üst ettik"

Türkiye’yi kalkındırmak için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Malatya ile birlikte 81 ilimizi kalkındırmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye, ekonomik anlamda zor zamanlar geçirdi. Ekonomik terörle karşı karşıya kaldı. Ama Allah’a hamdolsun 2016 yılını en az zararla kapatarak kimsenin beklemediği bir büyüme oranını yakaladık ve Türkiye’yi 2.9 oranında büyütmüş olduk. Yine 2017 yılına güçlü bir başlangıç yaptık ve bütün tahminleri alt üst ederek yüzde 5’lik bir büyüme oranını yakaladık. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiğimiz takdirde Türkiye’nin refahını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Malatya yatırımları

Konuşmasının devamında Malatya özelinde değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, "Sizler mahallenizdeki sorunları yetkililere iletiyorsunuz. Belediyelerimiz de yereldeki sorunları çözmek için gayret ve çaba sarf ediyorlar. Bu noktada AK Parti ile birlikte Malatya’nın çok farklı bir yere geldiğini hep birlikte görüyoruz. Özellikle 64. ve 65. Hükumet döneminde Malatya’nın yatırım açısından kangrene dönmüş birçok konusunu hallettik, inşallah halletmeye de devam edeceğiz. İşte çevre yolu konusunda yıllarca adım atılamıyordu. Allah’a hamdolsun bu dönem içerisinde çevre yolumuzun temellerini attık, inşallah belirlenen süre zarfında da bitireceğiz. Baktığınız zaman Akçadağ-Develi yolundan tutun da Doğanşehir’in yollarına kadar ciddi anlamda alt yapımızı tamamlıyoruz, tamamlamaya da devam edeceğiz. Yine hızlı trenin projesi bittiği anda yatırım programına alınmasına, hava yolları noktasında terminalimizin yeniden yapılanmasına kadar birçok konuyu Allah’ın izniyle gündeme aldık."

Battalgazi ve Pütürge müjdesi

Bakan Tüfenkci, programda bayram müjdesi de verdi. Battalgazi’ye yapılacak olan hastanenin projesinin bittiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, "Biliyorsunuz biz ilçelerimizde de devlet hastanesi yapıyoruz. Bu doğrultuda Allah’ın izniyle Battalgazi ilçemizdeki devlet hastanemizin projesi bitti. Hastanemizin ihalesini de inşallah 2017 yılında yapmış olacağız" dedi. Bakan Tüfenkci ayrıca Pütürge için de önemli bir bilgi paylaştı. Pütürge Devlet Hastanesini, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası haline getirdiklerinin müjdesini verdi. Biliyorsunuz Pütürge’de müstakil bir devlet hastanemiz vardı. Ancak bu hastanemiz ek hizmetler alamıyordu, doktorlar gitmiyordu. Şimdi Pütürge Devlet Hastanesinin, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binası olması yönündeki kararı çıkardık. Bugün itibariyle Sağlık Bakanımız da onayladı. Bu ne demek, oraya giden doktorlarımız da artık Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden faydalanabilecek. Böylece Pütürge doktorsuz kalmayacak. Bunu da gerçekleştirmiş olduk Allah’a hamdolsun olsun" diye konuştu.