Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 16:56

Bakan Tüfenkci’den CHP’ye "Kanal İstanbul ve Yerli otomobil" cevabı

Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı seçilirse ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Yerli Otomobil’ projelerini durduracağını söyleyen CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sözlerini eleştirerek ’Bizler yıkmak için değil yapmak için geldik’ dedi.

Bakan Tüfenkci’den CHP’ye

27 Mayıs 2018 16:56


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmasını 27. Dönem Malatya Milletvekilleri adayları ile beraber Malatya’nın Hekimhan İlçesinden sürdürdü. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve partililere seslenen Bakan Tüfenkci, AK Parti’nin yeni bir Türkiye inşa etmek için yola çıktığını hatırlattı, Hekimhan’dan 24 Haziran için destek istedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Millete hizmet yolunda çıktığımız bu yolda sizlere emanet olduk, sizlere hesap vermeye geldik, bizler yıkmak için değil yapmak için geldik. Sadece yollar, köprüler, binalar yapmak için değil gönülleri inşa etmek için geldik. Gönülden gönüle köprüler kurmak için geldik en önemlisi de tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet ülküsü içerisinde bulunan bu ülküyü benimseyen bütün kardeşlerimizi kucaklamak için geldik. Bayrağa, vatana, devlete, millete ihanet etmeyen kardeşlerimizle yol yürümeye geldik.”


Bu seçimin yarınlar için önemine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, “Ülkemize operasyon çekilirken gerek terörle dize getirmeye, gerekse ekonomik olarak Türkiye’yi dize getirmeye çalışanlara karşı sizlerin oyları ile bu oyunu bozacağız" ifadelerini kullandı.


Bakan Tüfenkci, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Seçilirsem Kanal İstanbul ve Yerli Otomobil projelerini durduracağım’ açıklamalarına da tepki gösterdi.


27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Muhalefetteki bu zihniyet o gün 27 Mayıs’a alkış tutan zihniyetin devamı” dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bunlar bizim yaptıklarımızı tartışmakla, lafla geçiriyorlar. ‘Biz iş başına gelirsek yok Kanal İstanbul’u yıkacağız, yok bilmem neyi kaldıracağız, yok Külliyeyi bilmem ne yapacağız.’


Sen iktidara gelmeye gelemeyeceksin de ama senin zihniyetini ortaya çıkarma bakımından söylediğin sözleri bu millet çok iyi not ediyor. Bir yandan inşa etmek için gelenler, bir yandan da yıkmak için gelmeye çalışanlar var. Bunu aziz milletimiz, Hekimhanlılar, Malatyalılar çok çok iyi ayrıştırırlar, sandığa gittiğinde de bunun cevabını çok iyi verirler.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç