Bakan Tüfenkci’den döviz ve faiz değerlendirmesi

" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kışla ve İnönü caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklama yapan Bakan Tüfenkci, esnaf kardeşleriyle bir araya geldiklerini ve 24 Haziran’da yapılacak seçimler için destek istediklerini anlattı.

Bakan Tüfenkci, ziyaretlerinin asıl amaçlarından birisinin esnafların durumunu yerinde görmek ve istişare yapmak olduğunu kaydederek, her zaman çarşı ve pazarlarda olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonominin gerçek sahibinin çarşı ve pazar esnafı olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, "Esnaf, ekonominin bel kemiği ve nabzının attığı yer. Bu anlamıyla esnafımız son günlerde döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye’ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar." İfadelerine yer verdi.

Tüfenkci, kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlara 24 Haziran’da en güzel cevabın esnaf tarafından verileceğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Döviz ve faiz üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı buradaki esnaf kardeşlerim verecek. Kendileri de 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durarak, gerekli cevabı sandıkta vereceklerine inanıyorlar. Biz de 24 Haziran’dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağan dışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye’de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız."