Bakan Tüfenkci’den İnce’ye gönderme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Daha sonra ilçe Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından Söğüt Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında katılan Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlardan 24 Haziran’daki seçimlerden destek istediğini belirtti.

Tüfenkci, Türkiye’de hak, hukuk, birlik, beraberlik, lider ülke diyenlerin büyük usta Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’yle devam edeceğini kaydederek, hizmet, eser siyaseti isteyenlerin kararının belli olduğunu vurguladı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçilmesi halinde yerli ve milli otomobil fabrikasını kapatacağı yönündeki söylemlerini hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Hani fabrika istiyordun? Hani yerli ve milli üretimi destekliyordun. İlk icraatinde yerli ve milli üretimi durduruyorsan bu millet de çıraklara oy vermez. Büyük usta dururken çıraklara ülke teslim edilir mi. Bay Muharrem ne yaptı kampanyaya başlamadan önce sanki mübarek Kabe’yi tavaf ediyor, cezaevine gitti terörle yargılanan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Hicazeti alarak yola çıkıyorlar ve sahada da birbirlerine destek atarak yol yürüyorlar. Kim kiminle destek atarsa atsın hangi terör örgütü kimi desteklerse desteklesin millet bizi desteklesin o bize yeter. Biz hep sizinle yol yürüdük. Bu hareketin istikametini millet belirledi. Siz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkarsanız esasında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sahip çıkmış olacaksınız."

Bakan Tüfenkci, her zaman tek vatan, devlet, millet ve bayrak dediklerini hatırlatarak, bu değerlere ihanet etmeyen herkesle birlikte yol yürüyeceklerini ifade etti.

Tüm ülke vatandaşlarını kardeş bildiklerini ve hiç bir zaman kimseyi ötekileştirmediklerini anlatan Bakan Tüfenkci, "FETÖ’cülere, PKK/PDY’lilere hizmet etmeyiz, aramıza mesafe de koyarız. Onlarla da mücadele ederiz. Allah’ın izniyle de kökünü kazıyana kadar da mücadelemiz devam edecek inşallah. Afrin’de, Cerablus’ta terörü temizledik, Allah izin verirse Kandil’de de terörü temizleyeceğiz. Bunun için de sizlerin güçlü desteğiniz gerekiyor." diye konuştu.