Bakan Tüfenkci’den Malatya’da bayram ziyaretleri

Bakan Tüfenkci bu kapsamda ilk olarak eski Akçadağ İlçe Başkanı Vahap Yücekaya’yı ziyaret etti. Yücekaya’nın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Bakan Tüfenkci, "Vahap ağabeyimiz bu yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çok koşturdu, çok hizmet etti. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Kanser tedavisi gören Yücekaya’ya acil şifalar dileyen Bakan Tüfenkci, daha sonra Akpınar Mahalle Muhtarı Ahmet Acar’ı ziyaret etti.

Acar’ın bayramını tebrik eden Bakan Tüfenkci, yaptığı konuşmada, "Ahmet ağabeyimiz sağlık sorunlarına rağmen canla başla Akpınar Mahallemize hizmet veriyor. Kendisine bu fedakar çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz" dedi.

Bakan Tüfenkci, trafik kazası geçiren ve özel bir hastanede tedavi gören Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bulut’u da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.