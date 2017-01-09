Bakan Tüfenkci’den Malatya’ya müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Devlet Hastanesinin 6 Ocak 2017 tarihi itibariyle ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Devlet Hastanesinin 6 Ocak 2017 itibariyle ve Sağlık Bakanlığı onayıyla ’Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ statüsüne kavuştuğunu belirtti. Bakan Tüfenkci, hastanenin Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne kavuşturulması ile ilgili “Böylece Malatyalı hemşehrilerimiz daha iyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilecektir. Malatya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.